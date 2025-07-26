Начальник железнодорожной станции погиб при взрыве газа в Саратове

В результате недавнего взрыва бытового газа в Саратове погиб начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев. Об этом сообщили в Приволжской железной дороге.
"Среди погибших в результате происшествия на улице Блинова в Саратове наш работник с семьей. Ерофеев Георгий Геннадьевич, начальник станции разъезд Липовский Приволжской дирекции управления движением", — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Там уточнили, что погибшему было 33 года.
Компания выразила соболезнования родным Ерофеева. РЖД предоставит материальную поддержку семьям погибших.
Ранее, 24 июля в одном из многоквартирных домов Саратова произошел взрыв, в результате которого обрушилась часть здания с десятого по первый этаж. Жертвами стали семь человек, среди которых есть один ребенок. После взрыва без вести пропавшими числятся десять человек, включая одного несовершеннолетнего.
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