Челябинцы вместе с Валдисом Пельшем исполнили хором любимые песни

В Челябинске на всероссийском певческом фестивале «Русское поле» выступили более 300 артистов со всей России. Зрители вместе с участниками мероприятия, ведущим которого стал известный актер и шоумен Валдис Пельш, хором исполнили популярные народные и патриотические песни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Зрители на протяжении всего концерта подхватывали знакомые мелодии, превращая фестиваль в единый хор. В том числе лучшие русские народные, патриотические и детские песни, наполненные духом любви к Родине и памятью о героических событиях. На сцене выступили исполнители из Москвы, Карелии, Башкортостана, Екатеринбурга, Магнитогорска, Кургана, Сочи и Челябинска», — говорится в сообщении.
Среди участников мероприятия — хор Московского Сретенского монастыря, Камерный хор Сочинского концертно-филармонического объединения, Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии, хоровая капелла Республики Башкортостан. Также свои номера представили детские и молодежные коллективы.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил атмосферу единства, которая царила на празднике. Он поблагодарил артистов и гостей за участие в фестивале.
Как сообщало URA.RU ранее, II Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» стал одним из крупнейших песенных праздников на открытом воздухе в регионе и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он собрал на одной площадке артистов из разных уголков России.
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