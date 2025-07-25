25 июля 2025

Текслер процитировал известную песню на открытии фестиваля «Русское поле» в Челябинске

Текслер открыл II Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году фестиваль «Русское поле» приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
В 2025 году фестиваль «Русское поле» приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 июля открыл II Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле», который проходит на площади у Торгового центра в Челябинске. Мероприятие стало одним из крупнейших песенных праздников на открытом воздухе в регионе и приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

«Рад, что сегодня в Челябинске, проводим уже второй всероссийский певческий фестиваль „Русское поле“. Заложили эту традицию год назад. Песня, русская песня, объединяет! Так было всегда. Это все в нашем культурном коде. И, как пелось в одной советской песне: „Нам песня строить и жить помогает“. Это действительно так», — приводит слова главы региона telegram-канал ПУЛ N74.

Губернатор также добавил, что песня играет важную роль не только в мирное время, но и в периоды испытаний. Он напомнил, что в годы войны музыка объединяла людей, а сейчас помогает бойцам на передовой. По словам Текслера, подобные мероприятия способствуют сплочению общества, развитию культуры и формированию единства региона и всей страны.

Фестиваль «Русское поле» собрал на одной площадке артистов из разных уголков России. В рамках праздника запланированы выступления творческих коллективов, исполнение народных и авторских песен, а также интерактивные программы для гостей всех возрастов. Организаторы ожидают, что участие в мероприятии примут тысячи жителей и гостей Челябинска.

Челябинск в последние годы активно развивает статус культурного центра, регулярно принимая масштабные творческие события. Так, в сентябре 2025 года в городе пройдет II Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России. Напомним, что Челябинск претендует на звание культурной столицы России 2027 года.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 июля открыл II Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле», который проходит на площади у Торгового центра в Челябинске. Мероприятие стало одним из крупнейших песенных праздников на открытом воздухе в регионе и приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.  «Рад, что сегодня в Челябинске, проводим уже второй всероссийский певческий фестиваль „Русское поле“. Заложили эту традицию год назад. Песня, русская песня, объединяет! Так было всегда. Это все в нашем культурном коде. И, как пелось в одной советской песне: „Нам песня строить и жить помогает“. Это действительно так», — приводит слова главы региона telegram-канал ПУЛ N74. Губернатор также добавил, что песня играет важную роль не только в мирное время, но и в периоды испытаний. Он напомнил, что в годы войны музыка объединяла людей, а сейчас помогает бойцам на передовой. По словам Текслера, подобные мероприятия способствуют сплочению общества, развитию культуры и формированию единства региона и всей страны. Фестиваль «Русское поле» собрал на одной площадке артистов из разных уголков России. В рамках праздника запланированы выступления творческих коллективов, исполнение народных и авторских песен, а также интерактивные программы для гостей всех возрастов. Организаторы ожидают, что участие в мероприятии примут тысячи жителей и гостей Челябинска. Челябинск в последние годы активно развивает статус культурного центра, регулярно принимая масштабные творческие события. Так, в сентябре 2025 года в городе пройдет II Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России. Напомним, что Челябинск претендует на звание культурной столицы России 2027 года.
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Ссылки по теме
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