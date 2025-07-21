В Челябинске на площади у Торгового центра 26 июля пройдет Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». В этом году мероприятие начнется в 17:00 и соберет более 300 исполнителей из разных регионов России. Гостей ждут народные, патриотические и детские песни в исполнении хоровых коллективов, а ведущим станет Владислав Пельш. О появлении фестиваля и программе 2025 года — рассказывает URA.RU.
История фестиваля
Первый песенный праздник «Русское поле» состоялся в 2024 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Дебютный концерт прошел во дворце спорта «Юность», куда из-за непогоды перенесли выступления. На сцену вышли артисты из Северной Осетии, Удмуртии, Башкортостана, Ставрополя, Вологды и Челябинска, исполнившие классические произведения: «Солнечный круг», «Эй, ухнем», «Не для меня придет весна». Тогда супруга главы региона Ирина Текслер отметила:
«Мы подумали, что только у нас в области много хоровых коллективов, а по всей стране их бессчетное количество. И все они берегут, сохраняют русскую культуру. И возникла идея такого фестиваля, который мы планируем сделать традиционным», — заявила Текслер.
Программа 2025 года
Концерт откроется торжественным прологом — исполнением «Гимна Челябинской области». Партию солиста исполнит Артур Садиков — ведущий солист Челябинского театра оперы и балета, а дирижировать будет Ольга Селезнева. Ведущим станет известный российский телеведущий и музыкант Владислав Пельш. В этом году песенный фестиваль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Детские хоровые коллективы представят насыщенную программу. Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость» под руководством Ольги Росляковой исполнит военные песни, включая «Я хочу, чтобы не было больше войны» и «Три танкиста». Капелла «Созвучие» порадует зрителей попурри военных песен и другими композициями. Сводный детский хор исполнит любимые многими поколениями «Солнечный круг» и «Прекрасное далеко».
Мужские хоровые коллективы представят разнообразную палитру русской певческой культуры. Хор «Русские Певчие» из Екатеринбурга под руководством Сергея Пименова исполнит казачьи и патриотические песни, включая «Русский мир» Олега Газманова. Карельский мужской хор удивит зрителей необычными аранжировками песен Высоцкого и народных мелодий. Торжественным моментом станет выступление сводного мужского хора с легендарными «Смуглянкой» и «Днем Победы».
Хоровая капелла из Башкортостана исполнит известные советские песни о стране, включая «С чего начинается Родина». Сочинский камерный хор удивит зрителей проникновенным исполнением «Журавлей» и других лирических композиций. Состоится выступление Магнитогорской хоровой капеллы с программой военных и патриотических песен. В программе заявлены и челябинские коллективы.
Завершится фестиваль грандиозным исполнением гимна Российской Федерации сводным смешанным хором под управлением Ольги Селезневой. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция.
Стоимость билетов и ажиотаж
На фестиваль «Русское поле» наблюдается большой спрос — билетов практически не осталось. Цена фиксированная — 250 рублей вне зависимости от места на площадке.
Карта фестиваля
Гостей фестиваля ждет ярмарка с сувенирной продукцией, которая разместится в специальном шатре. Для автомобилей и автобусов предусмотрено несколько оборудованных парковочных зон. Безопасность мероприятия обеспечат патрули ДПС, которые будут дежурить на территории на протяжении всего праздника.
Рекомендации для посетителей
Организаторы советуют приходить на площадку за 20-30 минут до начала концерта — это позволит спокойно занять места и ознакомиться с инфраструктурой. В случае осадков все гости получат дождевики. Дресс-код мероприятия — свободный, но рекомендуется учитывать прогноз погоды.
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