21 июля 2025

Программа с Пельшем и хоры со всей страны: как пройдет фестиваль «Русское поле» в Челябинске. Афиша

В Челябинске 26 июля пройдет Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, кубанский казачий хор
На фестивале исполнят казачьи и патриотические песни Фото:

В Челябинске на площади у Торгового центра 26 июля пройдет Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». В этом году мероприятие начнется в 17:00 и соберет более 300 исполнителей из разных регионов России. Гостей ждут народные, патриотические и детские песни в исполнении хоровых коллективов, а ведущим станет Владислав Пельш. О появлении фестиваля и программе 2025 года — рассказывает URA.RU.

История фестиваля

Первый песенный праздник «Русское поле» состоялся в 2024 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Дебютный концерт прошел во дворце спорта «Юность», куда из-за непогоды перенесли выступления. На сцену вышли артисты из Северной Осетии, Удмуртии, Башкортостана, Ставрополя, Вологды и Челябинска, исполнившие классические произведения: «Солнечный круг», «Эй, ухнем», «Не для меня придет весна». Тогда супруга главы региона Ирина Текслер отметила:

«Мы подумали, что только у нас в области много хоровых коллективов, а по всей стране их бессчетное количество. И все они берегут, сохраняют русскую культуру. И возникла идея такого фестиваля, который мы планируем сделать традиционным», — заявила Текслер.

Программа 2025 года

Концерт откроется торжественным прологом — исполнением «Гимна Челябинской области». Партию солиста исполнит Артур Садиков — ведущий солист Челябинского театра оперы и балета, а дирижировать будет Ольга Селезнева. Ведущим станет известный российский телеведущий и музыкант Владислав Пельш. В этом году песенный фестиваль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Аукцион с Валдисом Пельшем в ЖК "Эверест"
Пельш станет ведущим фестиваля в Челябинске
Фото:

Детские хоровые коллективы представят насыщенную программу. Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость» под руководством Ольги Росляковой исполнит военные песни, включая «Я хочу, чтобы не было больше войны» и «Три танкиста». Капелла «Созвучие» порадует зрителей попурри военных песен и другими композициями. Сводный детский хор исполнит любимые многими поколениями «Солнечный круг» и «Прекрасное далеко».

Мужские хоровые коллективы представят разнообразную палитру русской певческой культуры. Хор «Русские Певчие» из Екатеринбурга под руководством Сергея Пименова исполнит казачьи и патриотические песни, включая «Русский мир» Олега Газманова. Карельский мужской хор удивит зрителей необычными аранжировками песен Высоцкого и народных мелодий. Торжественным моментом станет выступление сводного мужского хора с легендарными «Смуглянкой» и «Днем Победы».

Хоровая капелла из Башкортостана исполнит известные советские песни о стране, включая «С чего начинается Родина». Сочинский камерный хор удивит зрителей проникновенным исполнением «Журавлей» и других лирических композиций. Состоится выступление Магнитогорской хоровой капеллы с программой военных и патриотических песен. В программе заявлены и челябинские коллективы.

Завершится фестиваль грандиозным исполнением гимна Российской Федерации сводным смешанным хором под управлением Ольги Селезневой. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция.

Стоимость билетов и ажиотаж

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». Пермь
Свободных мест на концерт почти не осталось
Фото:

На фестиваль «Русское поле» наблюдается большой спрос — билетов практически не осталось. Цена фиксированная — 250 рублей вне зависимости от места на площадке.

Карта фестиваля

Гостей фестиваля ждет ярмарка с сувенирной продукцией, которая разместится в специальном шатре. Для автомобилей и автобусов предусмотрено несколько оборудованных парковочных зон. Безопасность мероприятия обеспечат патрули ДПС, которые будут дежурить на территории на протяжении всего праздника.

На концертной площадке будет работать ярмарка
На концертной площадке будет работать ярмарка
Фото:

Рекомендации для посетителей

Организаторы советуют приходить на площадку за 20-30 минут до начала концерта — это позволит спокойно занять места и ознакомиться с инфраструктурой. В случае осадков все гости получат дождевики. Дресс-код мероприятия — свободный, но рекомендуется учитывать прогноз погоды.

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В Челябинске на площади у Торгового центра 26 июля пройдет Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». В этом году мероприятие начнется в 17:00 и соберет более 300 исполнителей из разных регионов России. Гостей ждут народные, патриотические и детские песни в исполнении хоровых коллективов, а ведущим станет Владислав Пельш. О появлении фестиваля и программе 2025 года — рассказывает URA.RU. Первый песенный праздник «Русское поле» состоялся в 2024 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Дебютный концерт прошел во дворце спорта «Юность», куда из-за непогоды перенесли выступления. На сцену вышли артисты из Северной Осетии, Удмуртии, Башкортостана, Ставрополя, Вологды и Челябинска, исполнившие классические произведения: «Солнечный круг», «Эй, ухнем», «Не для меня придет весна». Тогда супруга главы региона Ирина Текслер отметила: Концерт откроется торжественным прологом — исполнением «Гимна Челябинской области». Партию солиста исполнит Артур Садиков — ведущий солист Челябинского театра оперы и балета, а дирижировать будет Ольга Селезнева. Ведущим станет известный российский телеведущий и музыкант Владислав Пельш. В этом году песенный фестиваль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Детские хоровые коллективы представят насыщенную программу. Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость» под руководством Ольги Росляковой исполнит военные песни, включая «Я хочу, чтобы не было больше войны» и «Три танкиста». Капелла «Созвучие» порадует зрителей попурри военных песен и другими композициями. Сводный детский хор исполнит любимые многими поколениями «Солнечный круг» и «Прекрасное далеко». Мужские хоровые коллективы представят разнообразную палитру русской певческой культуры. Хор «Русские Певчие» из Екатеринбурга под руководством Сергея Пименова исполнит казачьи и патриотические песни, включая «Русский мир» Олега Газманова. Карельский мужской хор удивит зрителей необычными аранжировками песен Высоцкого и народных мелодий. Торжественным моментом станет выступление сводного мужского хора с легендарными «Смуглянкой» и «Днем Победы». Хоровая капелла из Башкортостана исполнит известные советские песни о стране, включая «С чего начинается Родина». Сочинский камерный хор удивит зрителей проникновенным исполнением «Журавлей» и других лирических композиций. Состоится выступление Магнитогорской хоровой капеллы с программой военных и патриотических песен. В программе заявлены и челябинские коллективы. На фестиваль «Русское поле» наблюдается большой спрос — билетов практически не осталось. Цена фиксированная — 250 рублей вне зависимости от места на площадке. Гостей фестиваля ждет ярмарка с сувенирной продукцией, которая разместится в специальном шатре. Для автомобилей и автобусов предусмотрено несколько оборудованных парковочных зон. Безопасность мероприятия обеспечат патрули ДПС, которые будут дежурить на территории на протяжении всего праздника. Организаторы советуют приходить на площадку за 20-30 минут до начала концерта — это позволит спокойно занять места и ознакомиться с инфраструктурой. В случае осадков все гости получат дождевики. Дресс-код мероприятия — свободный, но рекомендуется учитывать прогноз погоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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