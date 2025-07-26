Reuters: Орбан пригрозил сорвать новый семилетний бюджет ЕС

Заблокировать принятие нового семилетнего бюджета Европейского союза, если Брюссель не разблокирует все приостановленные фонды ЕС, пригрозил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Для утверждения нового семилетнего бюджета требуется единогласное решение, и пока мы не получим оставшиеся (замороженные) средства, не будет и нового бюджета ЕС», — заявил Орбан, передает Reuters. Он также подверг критике поддержку Украины со стороны Евросоюза и обвинил руководство ЕС в намерении добиться формирования в Венгрии «проукраинского и пробрюссельского правительства» на предстоящих выборах.
Европейская комиссия предложила бюджет ЕС на 2028–2034 годы в размере 2 триллионов евро. Основное внимание в финансовом плане уделено вопросам экономической конкурентоспособности и укрепления обороны. Утверждение бюджета возможно только при согласии всех стран-членов союза.
Ранее Орбан уже критиковал проект бюджета ЕС. Он отметил, что значительная его часть предназначена для помощи Украине, что вызывает несогласие ряда стран и может привести к расколу внутри союза.
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