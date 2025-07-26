Опасность БПЛА объявлена по всей Ростовской области

В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом оповестили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно об атаке украинских дронов на Брянскую область. Каменский Хутор в Климовском районе подвергся удару со стороны беспилотников-камикадзе. В результате обстрела ранения получил местный житель.
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