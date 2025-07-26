26 июля 2025

Опасность БПЛА объявлена по всей Ростовской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жителей региона предупредили об опасности атаки БПЛА
Жителей региона предупредили об опасности атаки БПЛА Фото:

В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом оповестили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно об атаке украинских дронов на Брянскую область. Каменский Хутор в Климовском районе подвергся удару со стороны беспилотников-камикадзе. В результате обстрела ранения получил местный житель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом оповестили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). «Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам», — сказано в сообщении. Ранее стало известно об атаке украинских дронов на Брянскую область. Каменский Хутор в Климовском районе подвергся удару со стороны беспилотников-камикадзе. В результате обстрела ранения получил местный житель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...