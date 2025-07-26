26 июля 2025

BI: НАТО следит за Россией с помощью комплексов AWACS

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет разведчик был замечен в небе
Самолет разведчик был замечен в небе Фото:

Североатлантический альянс следит за Калининградской областью в России с помощью комплексов AWACS (airborne warning and control system — авиационная система предупреждения и контроля — прим URA.RU). Об этом пишет издание Business Insider.

«Наблюдение в регионе Балтийского моря и Калининграда вел самолет НАТО Boeing E-3. Он искал российские истребители в небе с помощью специализированных комплексов AWACS», — передает издание.

Ранее помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО угрожает военным путем нарушить территориальную целостность России. По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывают высказывания представителей альянса в адрес Калининградской области.

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Североатлантический альянс следит за Калининградской областью в России с помощью комплексов AWACS (airborne warning and control system — авиационная система предупреждения и контроля — прим URA.RU). Об этом пишет издание Business Insider. «Наблюдение в регионе Балтийского моря и Калининграда вел самолет НАТО Boeing E-3. Он искал российские истребители в небе с помощью специализированных комплексов AWACS», — передает издание. Ранее помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО угрожает военным путем нарушить территориальную целостность России. По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывают высказывания представителей альянса в адрес Калининградской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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