Ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова

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Еще два аэропорта заявили о переносе рейсов из-за угрозы БПЛА
Еще два аэропорта заявили о переносе рейсов из-за угрозы БПЛА Фото:

Аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» и Пскова имени княгини Ольги временно остановили прием и выпуск воздушных судов в связи с введением ограничений из-за угроз атаки беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижний Новгород и Псков. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Кореняко.

Как сообщало URA.RU, ограничения на прием и выпуск воздушных судов также были объявлены в аэропорту Калуги. Утром ранее стало известно о приостановке воздушного сообщения во Владикавказе (Беслан) и Грозном (Северный). В связи с угрозой атак беспилотников ВСУ оперативный план «Ковер» объявляли власти Северной Осетии.

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Аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» и Пскова имени княгини Ольги временно остановили прием и выпуск воздушных судов в связи с введением ограничений из-за угроз атаки беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижний Новгород и Псков. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Кореняко. Как сообщало URA.RU, ограничения на прием и выпуск воздушных судов также были объявлены в аэропорту Калуги. Утром ранее стало известно о приостановке воздушного сообщения во Владикавказе (Беслан) и Грозном (Северный). В связи с угрозой атак беспилотников ВСУ оперативный план «Ковер» объявляли власти Северной Осетии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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