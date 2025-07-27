Террористам из «Крокуса» сразу после теракта перевели деньги на побег из страны

Исполнители теракта «Крокус Сити Холле» после преступления получили 135 тысяч рублей от неизвестного соучастника для организации побега из России. Данная информация содержится в материалах дела.
«Неустановленный член преступной группы 22 марта 2024 года, сразу после совершения указанного террористического акта, через счет Юсуфзоды Я.Д. провел операции по переводу денежных средств на карту Фаридуни Ш. на сумму не менее 135 тысяч рублей. Средства предназначались для обеспечения возможности Мирзоеву Д.Б., Файзову М.З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С.М. (внесены в перечень террористов и экстремистов) покинуть территорию Российской Федерации», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные дела.
Террористы должны были добраться до Брянской области. Там их ждала некая группа, которая бы помогла покинуть РФ и попасть на Украину.
22 марта 2024 года террористы проникли в подмосковный «Крокус Сити холл» и открыли огонь по людям, а после подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Оружие для нападения им привезли сообщники из Дагестана, передает МК.ru. А перед терактом обвиняемые употребили наркотики. Террористов задержали и арестовали.
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