Раскрыты подробности подготовки нападения на «Крокус»

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске получили оружие для нападения от своих сообщников из Дагестана, которые доставили его из Северного Кавказа на автомобиле со специально оборудованным тайником. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела. Оружие и боеприпасы были спрятаны в автомобиле Mitsubishi.
«Реализуя совместный преступный умысел, по указанию Солиева Умеджона, Исмоилов Зубайдулло и Гадоев Шахромджон (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов), оборудовав тайник в автомобиле Mitsubishi, поместили туда огнестрельное оружие и боеприпасы, после чего Гадоев направился на указанном автомобиле в Москву", — передает ТАСС материалы дела. Фаридун Шамсидин и Далержон Мирзоев (оба внесены в перечень террористов и экстремистов) выбрали участок в лесной зоне Московской области с целью передачи оружия, которое было доставлено Гадоевым.
В документах уточняется, что 21 марта 2021 года один из исполнителей нападения, Фаридуни Шамсидин, прибыл в заранее согласованное место на Дмитровском шоссе, примерно в 15 километрах от МКАД. Там он получил от Гадоева три автомата Калашникова, пистолет Макарова и не менее 1 381 патрона. После этого оружие было перевезено на съемную квартиру в деревню Путилково Красногорского района, где хранилось до момента совершения теракта.
Ранее стало известно, что трое обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» — Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов) — приняли наркотическое вещество непосредственно перед нападением. После этого мужчины приступили к осуществлению своих преступных намерений и совершили атаку.
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