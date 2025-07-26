Раскрыты подробности подготовки нападения на «Крокус»

Оружие для нападения на «Крокус» привезли на машине с тайником из Дагестана
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Теракт в «Крокус» был совершен 22 марта 2024 года
Теракт в «Крокус» был совершен 22 марта 2024 года Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске получили оружие для нападения от своих сообщников из Дагестана, которые доставили его из Северного Кавказа на автомобиле со специально оборудованным тайником. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела. Оружие и боеприпасы были спрятаны в автомобиле Mitsubishi.

«Реализуя совместный преступный умысел, по указанию Солиева Умеджона, Исмоилов Зубайдулло и Гадоев Шахромджон (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов), оборудовав тайник в автомобиле Mitsubishi, поместили туда огнестрельное оружие и боеприпасы, после чего Гадоев направился на указанном автомобиле в Москву", — передает ТАСС материалы дела. Фаридун Шамсидин и Далержон Мирзоев (оба внесены в перечень террористов и экстремистов) выбрали участок в лесной зоне Московской области с целью передачи оружия, которое было доставлено Гадоевым.

В документах уточняется, что 21 марта 2021 года один из исполнителей нападения, Фаридуни Шамсидин, прибыл в заранее согласованное место на Дмитровском шоссе, примерно в 15 километрах от МКАД. Там он получил от Гадоева три автомата Калашникова, пистолет Макарова и не менее 1 381 патрона. После этого оружие было перевезено на съемную квартиру в деревню Путилково Красногорского района, где хранилось до момента совершения теракта.

Ранее стало известно, что трое обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» — Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов) — приняли наркотическое вещество непосредственно перед нападением. После этого мужчины приступили к осуществлению своих преступных намерений и совершили атаку.

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Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске получили оружие для нападения от своих сообщников из Дагестана, которые доставили его из Северного Кавказа на автомобиле со специально оборудованным тайником. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела. Оружие и боеприпасы были спрятаны в автомобиле Mitsubishi. «Реализуя совместный преступный умысел, по указанию Солиева Умеджона, Исмоилов Зубайдулло и Гадоев Шахромджон (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов), оборудовав тайник в автомобиле Mitsubishi, поместили туда огнестрельное оружие и боеприпасы, после чего Гадоев направился на указанном автомобиле в Москву", — передает ТАСС материалы дела. Фаридун Шамсидин и Далержон Мирзоев (оба внесены в перечень террористов и экстремистов) выбрали участок в лесной зоне Московской области с целью передачи оружия, которое было доставлено Гадоевым. В документах уточняется, что 21 марта 2021 года один из исполнителей нападения, Фаридуни Шамсидин, прибыл в заранее согласованное место на Дмитровском шоссе, примерно в 15 километрах от МКАД. Там он получил от Гадоева три автомата Калашникова, пистолет Макарова и не менее 1 381 патрона. После этого оружие было перевезено на съемную квартиру в деревню Путилково Красногорского района, где хранилось до момента совершения теракта. Ранее стало известно, что трое обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» — Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов) — приняли наркотическое вещество непосредственно перед нападением. После этого мужчины приступили к осуществлению своих преступных намерений и совершили атаку.
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