Российские бойцы находят на позициях ВСУ неизвестные препараты

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Морпехи рассказали о неизвестных препаратах, найденных на позициях ВСУ
Морпехи рассказали о неизвестных препаратах, найденных на позициях ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие постоянно обнаруживают на занятых позициях украинской армии препараты неизвестного происхождения. Об этом сообщил офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.

«Недавно нашли мензурку. В ней две белых таблетки, одна розовая. Порошки какие-то тоже часто находим. Но мы-то знать не знаем, что это такое, лабораторию в штурм не потащишь. Поэтому просто утилизируем», — рассказал офицер РИА Новости.

Украинские пленные уже неоднократно сообщали, что отдельные солдаты и командиры ВСУ употребляют наркотические вещества. В 58-й бригаде ВСУ, как утверждают пленные, распространением запрещенных препаратов среди военнослужащих занимались сами офицеры. Также поступала информация о случаях, когда в 53-й отдельной механизированной бригаде украинские медики предлагали солдатам амфетамин бесплатно, чтобы вызвать привыкание к препарату.

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Российские военнослужащие постоянно обнаруживают на занятых позициях украинской армии препараты неизвестного происхождения. Об этом сообщил офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец. «Недавно нашли мензурку. В ней две белых таблетки, одна розовая. Порошки какие-то тоже часто находим. Но мы-то знать не знаем, что это такое, лабораторию в штурм не потащишь. Поэтому просто утилизируем», — рассказал офицер РИА Новости. Украинские пленные уже неоднократно сообщали, что отдельные солдаты и командиры ВСУ употребляют наркотические вещества. В 58-й бригаде ВСУ, как утверждают пленные, распространением запрещенных препаратов среди военнослужащих занимались сами офицеры. Также поступала информация о случаях, когда в 53-й отдельной механизированной бригаде украинские медики предлагали солдатам амфетамин бесплатно, чтобы вызвать привыкание к препарату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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