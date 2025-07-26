На других направлениях задержек в графике нет
В Перми на девять часов задерживается перелет до Сочи. Об этом свидетельствует табло аэропорта Большое Савино.
«Номер рейса: FV 6130, авиакомпания „Россия“, Пермь — Сочи. Время вылета по расписанию: 06:40. Расчетное время: 15:40», — указано на сайте аэропорта.
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Корректировка связана с поздним прибытием борта в прикамскую столицу. Других изменений на момент публикации не зарегистрировано.
Ранее российские регионы вновь были атакованы украинскими дронами. Из-за этого во многих аэропортах страны были изменены графики отправления и прибытия самолетов.
В Перми задерживается только один рейс
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