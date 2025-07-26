26 июля 2025

В пермском аэропорту на девять часов задерживают вылет в Сочи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На других направлениях задержек в графике нет
На других направлениях задержек в графике нет Фото:

В Перми на девять часов задерживается перелет до Сочи. Об этом свидетельствует табло аэропорта Большое Савино.

«Номер рейса: FV 6130, авиакомпания „Россия“, Пермь — Сочи. Время вылета по расписанию: 06:40. Расчетное время: 15:40», — указано на сайте аэропорта. 

Корректировка связана с поздним прибытием борта в прикамскую столицу. Других изменений на момент публикации не зарегистрировано.

Ранее российские регионы вновь были атакованы украинскими дронами. Из-за этого во многих аэропортах страны были изменены графики отправления и прибытия самолетов.

В Перми задерживается только один рейс
В Перми задерживается только один рейс
Фото:

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В Перми на девять часов задерживается перелет до Сочи. Об этом свидетельствует табло аэропорта Большое Савино. «Номер рейса: FV 6130, авиакомпания „Россия“, Пермь — Сочи. Время вылета по расписанию: 06:40. Расчетное время: 15:40», — указано на сайте аэропорта.  Корректировка связана с поздним прибытием борта в прикамскую столицу. Других изменений на момент публикации не зарегистрировано. Ранее российские регионы вновь были атакованы украинскими дронами. Из-за этого во многих аэропортах страны были изменены графики отправления и прибытия самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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