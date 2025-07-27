Губернатор Ленобласти сделал заявление о масштабной атаке дронов ВСУ

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ВСУ атаковали Ленинградскую область
ВСУ атаковали Ленинградскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ленинградской области были зафиксированы масштабные атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его данным, силами ПВО и экстренных служб уже уничтожено более 10 дронов, отражение атаки продолжается.

«В Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА. Уже уничтожено более десятка дронов», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. В Гатчине и Войсковицком поселении зафиксированы падения обломков без возгораний и пострадавших.

Глава региона уточнил, что в Ломоносовском районе обломки сбитого беспилотника стали причиной возгорания в частном секторе. Пожар был локализован, на месте продолжают работать сотрудники МЧС, Леноблпожспаса и лесной пожарной охраны, которые переведены на усиленное дежурство.

Кроме того, падения обломков зафиксированы в Кингисеппском районе и на территории промзоны города Приморск. Там, по данным оперативных служб, возгорания и пострадавшие отсутствуют.

Ранее в Всеволожском районе и Кронштадте Ленинградской области были зафиксированы многочисленные взрывы. Как сообщают очевидцы, в этих районах сработали системы ПВО. Сейчас на территории Ленинградской области действует режим повышенной готовности. Кроме того, в целях предотвращения возможных инцидентов, связанных с использованием дронов, руководство аэропорта Пулково приняло решение о временной приостановке взлета и посадки самолетов.

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В Ленинградской области были зафиксированы масштабные атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его данным, силами ПВО и экстренных служб уже уничтожено более 10 дронов, отражение атаки продолжается. «В Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА. Уже уничтожено более десятка дронов», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. В Гатчине и Войсковицком поселении зафиксированы падения обломков без возгораний и пострадавших. Глава региона уточнил, что в Ломоносовском районе обломки сбитого беспилотника стали причиной возгорания в частном секторе. Пожар был локализован, на месте продолжают работать сотрудники МЧС, Леноблпожспаса и лесной пожарной охраны, которые переведены на усиленное дежурство. Кроме того, падения обломков зафиксированы в Кингисеппском районе и на территории промзоны города Приморск. Там, по данным оперативных служб, возгорания и пострадавшие отсутствуют. Ранее в Всеволожском районе и Кронштадте Ленинградской области были зафиксированы многочисленные взрывы. Как сообщают очевидцы, в этих районах сработали системы ПВО. Сейчас на территории Ленинградской области действует режим повышенной готовности. Кроме того, в целях предотвращения возможных инцидентов, связанных с использованием дронов, руководство аэропорта Пулково приняло решение о временной приостановке взлета и посадки самолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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