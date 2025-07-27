«Страшный хлопок»: взрывы гремят в Ленобласти — реакция очевидцев

Беспилотники ВСУ массово атакуют Ленинградскую область. Силы ПВО уничтожили уже свыше 10 БПЛА. Местные жители сообщили в соцсетях о серии громких взрывов и срабатывании системы оповещения о воздушной тревоге. Как следует из сообщений очевидцев, инциденты произошли в разных районах региона, включая Ломоносовский, Петроградский и Токсово.
«Над Первомайским сейчас летал БПЛА, мужу сейчас пришла СМС о воздушной опасности, а в Ломоносовском районе у сестры был какой-то страшный хлопок. У нас в 6:30 объявили [тревогу], но я не думала, что так страшно. Так долго у нас летел, громко, видимо низко. Я даже к окну боялась подойти. Но потом удалился...» — написала одна из пользователей Сети.
О громких хлопках сообщили также другие жители Ленинградской области. По словам другой девушки, в Ломоносовском районе «очень громко шесть раз было». Одиночные взрывы слышали в Петроградском районе и Токсово. В районе Соснового Бора люди утверждают, что слышали работу сирен в порту и два мощных хлопка, которые, вероятно, были связаны с работой системы ПВО по беспилотникам.
Некоторые очевидцы отмечают повышенную активность авиации в небе над областью. «Надо мной сейчас пролетел военный самолет. Туда и обратно», — сообщила одна из пользовательниц интернета. Местные жители также отмечали повторное включение сирен. «У нас опять сирены воют. Сейчас будет бабах», — написал один из жителей региона.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе были зафиксированы масштабные удары беспилотников со стороны ВСУ. Подразделения ПВО совместно с экстренными службами уже ликвидировали свыше 10 дронов; мероприятия по отражению атаки продолжаются. В Ломоносовском районе обломки одного из сбитых аппаратов привели к возгоранию в частном жилом секторе. Пожарные оперативно локализовали возгорание.
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