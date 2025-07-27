Украина атаковала Ленобласть беспилотниками: что известно к этому часу

Дрозденко: в Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА
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Жители сообщают о работе ПВО в Ленобласти
Жители сообщают о работе ПВО в Ленобласти Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Утром 27 июля в Ленинградской области была объявлена опасность атаки украинских беспилотников. Позже из нескольких городов в регионе начала поступать информация о взрывах в небе от работы систем противовоздушной обороны. Информацию об атаке подтвердил губернатор Александр Дрозденко.

В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты самолеты, примерно 15 рейсов задержаны, девять уже находившихся в воздухе — перенаправлены на другие аэродромы. Подробнее о том, что происходит в Ленобласти — в материале URA.RU.

Угроза атаки дронов

В Ленинградской области введен режим угрозы атаки беспилотников ВСУ. «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он уточнил, что для обеспечения безопасности жителей возможно частичное ухудшение работы мобильного интернета на территории области.

Пулково приостановил работу

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил прием и выпуск самолетов. Официальный представитель Росавиации подчеркнул, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров, что является абсолютным приоритетом для авиакомпания.

Администрация аэропорта предупредила пассажиров о возможных изменениях в расписании и задержках вылета рейсов. В пресс-службе Пулково порекомендовали следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта и использовать официальный Telegram-бот для получения оперативных обновлений о статусе рейсов.

Задержанные рейсы

По данным портала по мониторингу полетов Flightradar, в Пулково не смогли приземлиться девять самолетов. В пресс-службе аэропорта отметили, что они отправлены на запасные аэродромы: семь — в московский Шереметьево, один — в московский Внуково и один — в Архангельск.

Судя по онлайн-табло, около 15 рейсов задерживают вылет. Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров задержанных рейсов в Санкт-Петербурге, об этом сообщили в официальном telegram-канале. 

Атака дронов на регион

В Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА, рассказал губернатор Дрозденко. Падение обломков зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении. В Ломоносовском районе обломки сбитого беспилотника стали причиной пожара в частном секторе. Всего сбито более 10 дронов.

По предварительной информации, в городе Всеволжск в Ленобласти жители слышали, как средства ПВО сбили украинский беспилотник. Также, по словам очевидцев, слышна работа ПВО и в городе Кронштадт.

Над Россией сбили почти 100 беспилотников

В ночь на 27 июля российские средства ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников, атаковавших различные регионы страны. По данным Минобороны, наибольшее число дронов было сбито в Брянской области — 36 аппаратов. В остальных регионах сбили:

  • в Смоленской области — 21;
  • в Калужской области — 10;
  • в Волгоградской и Ростовской областях — по девять;
  • над Крымом — четыре;
  • в Воронежской и Курской областях — по два;
  • в Московской, Нижегородской, Орловской и Тамбовской — по одному.

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Утром 27 июля в Ленинградской области была объявлена опасность атаки украинских беспилотников. Позже из нескольких городов в регионе начала поступать информация о взрывах в небе от работы систем противовоздушной обороны. Информацию об атаке подтвердил губернатор Александр Дрозденко. В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты самолеты, примерно 15 рейсов задержаны, девять уже находившихся в воздухе — перенаправлены на другие аэродромы. Подробнее о том, что происходит в Ленобласти — в материале URA.RU. Угроза атаки дронов В Ленинградской области введен режим угрозы атаки беспилотников ВСУ. «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он уточнил, что для обеспечения безопасности жителей возможно частичное ухудшение работы мобильного интернета на территории области. Пулково приостановил работу Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил прием и выпуск самолетов. Официальный представитель Росавиации подчеркнул, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров, что является абсолютным приоритетом для авиакомпания. Администрация аэропорта предупредила пассажиров о возможных изменениях в расписании и задержках вылета рейсов. В пресс-службе Пулково порекомендовали следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта и использовать официальный Telegram-бот для получения оперативных обновлений о статусе рейсов. Задержанные рейсы По данным портала по мониторингу полетов Flightradar, в Пулково не смогли приземлиться девять самолетов. В пресс-службе аэропорта отметили, что они отправлены на запасные аэродромы: семь — в московский Шереметьево, один — в московский Внуково и один — в Архангельск. Судя по онлайн-табло, около 15 рейсов задерживают вылет. Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров задержанных рейсов в Санкт-Петербурге, об этом сообщили в официальном telegram-канале.  Атака дронов на регион В Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА, рассказал губернатор Дрозденко. Падение обломков зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении. В Ломоносовском районе обломки сбитого беспилотника стали причиной пожара в частном секторе. Всего сбито более 10 дронов. По предварительной информации, в городе Всеволжск в Ленобласти жители слышали, как средства ПВО сбили украинский беспилотник. Также, по словам очевидцев, слышна работа ПВО и в городе Кронштадт. Над Россией сбили почти 100 беспилотников В ночь на 27 июля российские средства ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников, атаковавших различные регионы страны. По данным Минобороны, наибольшее число дронов было сбито в Брянской области — 36 аппаратов. В остальных регионах сбили:
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