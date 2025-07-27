Baza: пассажиры рейса «Уфа-Санкт-Петербург» 7 часов не могут выйти из самолета

Пассажиры рейса, следовавшего из Уфы в Санкт-Петербург, уже на протяжении семи часов не могут покинуть воздушное судно и лишены полноценного питания, получая только воду. Из-за атак украинских дронов аэропорт Пулково был вынужден ввести ограничения на прием и отправку рейсов.
"Сначала рейс задержали на 20 минут, но затем он все же вылетел. Однако при подлете к Петербургу самолет развернули и направили в московский аэропорт Шереметьево", — передает Baza. В московской авиагавани самолет стоит около двух часов. Общее время ожидания с момента вылета достигло семи часов.
В то же время количество задержанных рейсов в аэропорту Пулково превысило сто. По информации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, на территории региона было уничтожено более десяти беспилотников.
Согласно заявлениям губернатора, падение обломков зафиксировано в Гатчине, Войсковицком поселении, Кингисеппском районе и промышленной зоне Приморска. В результате атак дронов ВСУ одна женщина получила ранения.
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