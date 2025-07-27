Baza: пассажиры рейса «Уфа-Санкт-Петербург» 7 часов не могут выйти из самолета

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Самолет был вынужден развернуться и прилететь в Шереметьево вместо Пулково
Самолет был вынужден развернуться и прилететь в Шереметьево вместо Пулково Фото:

Пассажиры рейса, следовавшего из Уфы в Санкт-Петербург, уже на протяжении семи часов не могут покинуть воздушное судно и лишены полноценного питания, получая только воду. Из-за атак украинских дронов аэропорт Пулково был вынужден ввести ограничения на прием и отправку рейсов.

"Сначала рейс задержали на 20 минут, но затем он все же вылетел. Однако при подлете к Петербургу самолет развернули и направили в московский аэропорт Шереметьево", — передает Baza. В московской авиагавани самолет стоит около двух часов. Общее время ожидания с момента вылета достигло семи часов.

В то же время количество задержанных рейсов в аэропорту Пулково превысило сто. По информации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, на территории региона было уничтожено более десяти беспилотников.

Согласно заявлениям губернатора, падение обломков зафиксировано в Гатчине, Войсковицком поселении, Кингисеппском районе и промышленной зоне Приморска. В результате атак дронов ВСУ одна женщина получила ранения. 

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Пассажиры рейса, следовавшего из Уфы в Санкт-Петербург, уже на протяжении семи часов не могут покинуть воздушное судно и лишены полноценного питания, получая только воду. Из-за атак украинских дронов аэропорт Пулково был вынужден ввести ограничения на прием и отправку рейсов. "Сначала рейс задержали на 20 минут, но затем он все же вылетел. Однако при подлете к Петербургу самолет развернули и направили в московский аэропорт Шереметьево", — передает Baza. В московской авиагавани самолет стоит около двух часов. Общее время ожидания с момента вылета достигло семи часов. В то же время количество задержанных рейсов в аэропорту Пулково превысило сто. По информации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, на территории региона было уничтожено более десяти беспилотников. Согласно заявлениям губернатора, падение обломков зафиксировано в Гатчине, Войсковицком поселении, Кингисеппском районе и промышленной зоне Приморска. В результате атак дронов ВСУ одна женщина получила ранения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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