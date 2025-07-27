От атак беспилотников под Петербургом пострадала женщина

В Ломоносовском районе в результате падения обломков БПЛА травмы получила женщина. Это подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Пострадавшая доставлена в Ломоносовскую межрайонную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. У нее диагностированы ушибы и порезы», — сообщил губернатор в Telegram.
Также пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме в поселке Большая Ижора Ломоносовского района. Дрозденко пообещал компенсацию пострадавшим.
Утром ВСУ атаковали беспилотниками Ленобласть. ПВО уничтожили уже минимум 10 БПЛА.
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