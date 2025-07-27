От атак беспилотников под Петербургом пострадала женщина

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Одна женщина получила ранения в Ленобласти
Одна женщина получила ранения в Ленобласти Фото:

В Ломоносовском районе в результате падения обломков БПЛА травмы получила женщина. Это подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко. 

«Пострадавшая доставлена в Ломоносовскую межрайонную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. У нее диагностированы ушибы и порезы», — сообщил губернатор в Telegram. 

Также пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме в поселке Большая Ижора Ломоносовского района. Дрозденко пообещал компенсацию пострадавшим.

Утром ВСУ атаковали беспилотниками Ленобласть. ПВО уничтожили уже минимум 10 БПЛА.  

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В Ломоносовском районе в результате падения обломков БПЛА травмы получила женщина. Это подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко.  «Пострадавшая доставлена в Ломоносовскую межрайонную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. У нее диагностированы ушибы и порезы», — сообщил губернатор в Telegram.  Также пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме в поселке Большая Ижора Ломоносовского района. Дрозденко пообещал компенсацию пострадавшим. Утром ВСУ атаковали беспилотниками Ленобласть. ПВО уничтожили уже минимум 10 БПЛА.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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