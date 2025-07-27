РЖД запустила дополнительные «Сапсаны» в Москву

РЖД ввело в эксплуатацию дополнительные поезда «Сапсан» для восстановления стабильного расписания поездов между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом сообщил аэропорт Пулково.
«Для скорейшей стабилизации расписания рейсов в Москву ОАО „РЖД“ организовало дополнительные „Сапсаны“ в сдвоенном составе», — написала пресс-служба компании в своем telegram-канале. Там уточнили, что сапсан отправится 27 июля в 20:50 по маршруту Санкт-Петербург — Москва, а также 28 июля в 06:50 из столицы. Билеты можно купить через приложение «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и в железнодорожных кассах.
Кроме того, группа «Аэрофлот» объединила несколько рейсов, предоставив самолет Boeing 777 с увеличенной вместимостью. Рейс FV 6271/6272 прибывает в Санкт-Петербург 27 июля в 14:25, вылет в Москву — в 15:30.
Ранее авиакомпания «Победа» внесла изменения в расписание рейсов в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства над Санкт-Петербургом. В результате ряда мер некоторые рейсы были перенесены, а часть — отменена.
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