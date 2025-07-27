РЖД запустила дополнительные «Сапсаны» в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сапсаны отправятся 27 и 28 июля
Сапсаны отправятся 27 и 28 июля Фото:

РЖД ввело в эксплуатацию дополнительные поезда «Сапсан» для восстановления стабильного расписания поездов между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом сообщил аэропорт Пулково. 

«Для скорейшей стабилизации расписания рейсов в Москву ОАО „РЖД“ организовало дополнительные „Сапсаны“ в сдвоенном составе», — написала пресс-служба компании в своем telegram-канале. Там уточнили, что сапсан отправится 27 июля в 20:50 по маршруту Санкт-Петербург — Москва, а также 28 июля в 06:50 из столицы. Билеты можно купить через приложение «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и в железнодорожных кассах.

Кроме того, группа «Аэрофлот» объединила несколько рейсов, предоставив самолет Boeing 777 с увеличенной вместимостью. Рейс FV 6271/6272 прибывает в Санкт-Петербург 27 июля в 14:25, вылет в Москву — в 15:30.

Ранее авиакомпания «Победа» внесла изменения в расписание рейсов в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства над Санкт-Петербургом. В результате ряда мер некоторые рейсы были перенесены, а часть — отменена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
РЖД ввело в эксплуатацию дополнительные поезда «Сапсан» для восстановления стабильного расписания поездов между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом сообщил аэропорт Пулково.  «Для скорейшей стабилизации расписания рейсов в Москву ОАО „РЖД“ организовало дополнительные „Сапсаны“ в сдвоенном составе», — написала пресс-служба компании в своем telegram-канале. Там уточнили, что сапсан отправится 27 июля в 20:50 по маршруту Санкт-Петербург — Москва, а также 28 июля в 06:50 из столицы. Билеты можно купить через приложение «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и в железнодорожных кассах. Кроме того, группа «Аэрофлот» объединила несколько рейсов, предоставив самолет Boeing 777 с увеличенной вместимостью. Рейс FV 6271/6272 прибывает в Санкт-Петербург 27 июля в 14:25, вылет в Москву — в 15:30. Ранее авиакомпания «Победа» внесла изменения в расписание рейсов в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства над Санкт-Петербургом. В результате ряда мер некоторые рейсы были перенесены, а часть — отменена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...