Ситуация с рейсами «Победы» в Петербурге и как найти актуальное расписание

Авиакомпания «Победа» корректирует график полетов в связи с введенными ограничениями на использование воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Из-за этого некоторые рейсы перенесены или вовсе отменены.
К примеру, согласно данным онлайн-табло Пулково, самолеты до Самары, Чебоксар и Минска отменены. Пассажирам, летящим в Махачкалу, Владикавказ и Астрахань повезло больше — их рейсы пока лишь задерживаются. Что известно о корректировке расписания «Победы» в Пулково на данный момент — в материале URA.RU.
«Победа» корректирует рейсы
Авиаперевозчик «Победа» корректирует расписание полетов в связи с ограничением воздушного пространства Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Уважаемые клиенты, по причине ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Пулково, а также на прилет и вылет воздушных судов 27 июля, мы вносим вынужденные корректировки в расписание рейсов», — сказано в сообщении авиаперевозчика. Оно опубликовано в telegram-канале «Победы».
В настоящее время некоторые рейсы испытывают задержки или были отменены по вынужденным причинам. Пассажиров просят внимательно проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в воздушную гавань Санкт-Петербурга.
Как проверить статус рейса
«Победа» предлагает сделать это несколькими способами. Всего их четыре:
- Через бота Витю. Для этого необходимо отправить ему номер рейса DPxxx;
- проверить информацию аэропорта вылета. В данном случае это воздушная гавань Пулково;
- проверить статус рейса можно по электронной почте. Пассажир указывал ее при бронировании;
- в СМС, которая пришла на номер телефона. Его человек также оставлял при бронировании.
При отмене или переносе рейса можно обратиться к представителям авиакомпании. Порядок действий указан на сайте авиаперевозчика.
Какие рейсы «Победы» сейчас отменены
В настоящее время вынужденно были отменены шесть рейсов. Время указано московское.
- DP 525 Чебоксары "Победа". Отмена 14:55;
- DP 571 Самара "Победа". Отмена 17:35;
- DP 517 Волгоград "Победа". Отмена 18:20;
- DP 893 Минск "Победа". Отмена 18:15;
- DP 535 Калининград "Победа". Отмена 20:10;
- DP 591 Тюмень "Победа". Отмена. Время не указано.
Какие рейсы «Победы» задерживаются
Сейчас в Пулково задерживается вылет 10 рейсов. Некоторые самолеты находятся в воздушной гавани с утра. Время указано московское.
- 8:10 DP 529 Калининград Победа. Задержан;
- 8:15 DP 593 Саратов Победа. Задержан;
- 8:40 DP 506 Махачкала Победа. Задержан;
- 8:45 DP 539 Минеральные Воды Победа. Задержан;
- 9:10 DP 507 Владикавказ Победа. Задержан;
- 11:00 DP 519 Астрахань Победа. Задержан;
- DP 537 Ставрополь Победа. Задержан 12:50;
- DP 565 Ульяновск (ULV) Победа. Задержан 13:20;
- DP 587 Калининград Победа. Задержан 13:45;
- DP 589 Калининград Победа. Задержан 17:35.
Рейсы до Екатеринбурга и Челябинска — в расписании есть. На данный момент с ними нет никаких проблем и самолеты должны отправиться по расписанию.
В чем причина проблем с вылетом из Пулково
Утром территория Ленобласти подверглась атаке украинских беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что средства ПВО уничтожили свыше десятка БПЛА. В регионе была введена опасность атаки дронов. Из-за чего в Росавиации рассказали о временном введении ограничений на полеты и вылеты в Пулково. Рейс DP 263, следующий по маршруту Москва-Калининград был вынужден вернуться в один из аэропортов столицы из-за атаки дронов ВСУ под Санкт-Петербургом. Самолет авиакомпании «Победа» в течение нескольких часов кружил в воздушном пространстве над Тверью, однако разрешение на продолжение полета так и не было выдано.
Позже Дрозденко подтвердил, что режим беспилотной опасности в Ленинградской области снят. После чего воздушная гавань Петербурга возобновила работу. Сейчас на месте работает помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Олег Шишкин. Он оказывает правовую помощь пассажирам аэропорта. После снятия ограничений в Пулково принято и отправлено по 13 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
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