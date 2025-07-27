ВСУ атаковали Ленобласть и другие регионы России: в каких городах ввели ограничения связи из-за БПЛА

В Ленинградской области зафиксирована серия массированных атак беспилотников со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, подразделения ПВО совместно с экстренными службами уничтожили 10 десяти дронов, а мероприятия по отражению нападения продолжаются.
Глава региона также проинформировал, что в Ломоносовском районе падение обломков одного из сбитых беспилотников привело к возгоранию в частном жилом секторе; пожар удалось оперативно локализовать. Кроме того, как отметил Дрозденко, не исключено возникновение перебоев с работой мобильного интернета. В каких еще городах России ввели ограничения связи из-за БПЛА 27 июля — в материале URA.RU.
Где не работает мобильный интернет
Согласно информации, предоставленной сервисом мониторинга Downdetector.su, за последние сутки пользователи многих мобильных операторов вновь столкнулись с масштабными перебоями в работе мобильного интернета и голосовой связи. В общей сложности было зафиксировано свыше 13 тысяч обращений от абонентов.
Пользователи сообщают о проблемах в Орловской области, Красноярском крае, республике Марий Эл, Санкт-Петербурге и Удмуртии. Среди поступающих сообщений встречаются жалобы на длительное отсутствие мобильного интернета: «Сбой мобильного интернета — Красноярск — мобильный интернет не работает уже 17 часов», «Нет интернета сегодня».
Клиенты также указывают на низкое качество соединения. Пользователи задаются вопросом «Что со связью?» и подтверждают наличие перебоев: «Сбой мобильного интернета».
Нестабильная работа услуг мобильных операторов также отмечается в Ивановской, Нижегородской и Кировской областях. Абоненты информируют о невозможности пользоваться мобильной связью и интернетом по сетям 4G и 3G: «Нет мобильной связи — не работает интернет по 4G и 3G, Питер», «Не работает интернет в Ижевске 27 июля».
Почему в городах отключают интернет
Введение ограничений на функционирование мобильных сетей осуществляется в целях обеспечения безопасности населения на фоне риска атак беспилотников. О необходимости подобных мер неоднократно сообщали представители региональных властей. Так, утром 27 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возникновении угрозы с воздуха на территории региона.
Ранее власти Удмуртии также проинформировали жителей о продолжении отключений мобильного интернета в регионе. Глава правительства республики Роман Ефимов отметил, что власти рассматривают возможность разработки интерактивной карты, позволяющей жителям получать сведения о сроках отключения мобильного интернета и заранее планировать свои действия. Однако, по словам Ефимова, в настоящее время реализовать подобный проект не представляется возможным. Губернатор подчеркнул, что действия осуществляются в соответствии с утвержденным порядком, и установленные ограничения останутся в силе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что перебои в работе мобильного интернета по всей стране обусловлены необходимостью обеспечения безопасности. «Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — отметил представитель Кремля.
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