Камбоджа и Таиланд начнут договариваться о мире

Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры о прекращении огня на высоком уровне в Малайзии. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня», — отметил Рубио в социальной сети X, сославшись на официальную информацию из Госдепартамента США. Он добавил, что сотрудники госдепартамента уже находятся в Малайзии для содействия переговорам между сторонами.
Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей связан, по мнению экспертов, с историческими противоречиями, возникшими из-за иностранного влияния, в частности Франции и Великобритании. Бои охватили приграничные провинции, затронув районы, популярные у российских туристов, а артиллерийский снаряд Камбоджи разорвался на территории Лаоса. Ранее президент США Дональд Трамп уже обсуждал с лидерами обеих стран возможность скорейшего прекращения огня.
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