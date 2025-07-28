Камбоджа и Таиланд начнут договариваться о мире

Рубио: Камбоджа и Таиланд начнут переговоры о прекращении огня
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Таиланд и Камбоджа начнут переговоры для прекращения огня
Таиланд и Камбоджа начнут переговоры для прекращения огня Фото:

Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры о прекращении огня на высоком уровне в Малайзии. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня», — отметил Рубио в социальной сети X, сославшись на официальную информацию из Госдепартамента США. Он добавил, что сотрудники госдепартамента уже находятся в Малайзии для содействия переговорам между сторонами.

Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей связан, по мнению экспертов, с историческими противоречиями, возникшими из-за иностранного влияния, в частности Франции и Великобритании. Бои охватили приграничные провинции, затронув районы, популярные у российских туристов, а артиллерийский снаряд Камбоджи разорвался на территории Лаоса. Ранее президент США Дональд Трамп уже обсуждал с лидерами обеих стран возможность скорейшего прекращения огня.

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Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры о прекращении огня на высоком уровне в Малайзии. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. «Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня», — отметил Рубио в социальной сети X, сославшись на официальную информацию из Госдепартамента США. Он добавил, что сотрудники госдепартамента уже находятся в Малайзии для содействия переговорам между сторонами. Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей связан, по мнению экспертов, с историческими противоречиями, возникшими из-за иностранного влияния, в частности Франции и Великобритании. Бои охватили приграничные провинции, затронув районы, популярные у российских туристов, а артиллерийский снаряд Камбоджи разорвался на территории Лаоса. Ранее президент США Дональд Трамп уже обсуждал с лидерами обеих стран возможность скорейшего прекращения огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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