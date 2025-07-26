Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились провести встречу

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Таиланд и Камбоджа договорились в ближайшее время организовать переговоры с целью разработки соглашения о прекращении огня. После этого, как сообщили в Вашингтоне, Соединенные Штаты будут готовы восстановить торговые консультации с обеими странами. Об этом американский лидер написал в соцсетях.
«Обе стороны желают немедленного прекращения огня и мира. Они также хотят вернуться к торговым переговорам с США, что мы считаем невозможным до остановки боевых действий», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.
Ранее стало известно, что президент США провел встречу с премьер-министром Камбоджи. После чего он позвонил исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда. С обеими сторонами, по словам Трампа, он обсуждал прекращение военных действий.
Вооруженные столкновения между Камбоджей и Таиландом продолжаются третий день подряд. В южных регионах, а именно в провинциях Трат и Чантхабури, открыт новый участок боевых действий. Данные области находятся недалеко от популярных у российских туристов курортов. Кроме того, артиллерийские снаряды, выпущенные камбоджийскими военными, разорвались на территории Лаоса, что поставило под вопрос случайность этого удара.
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