Увеличилось количество отмененных рейсов из Челябинска в Москву из-за сбоя в информационных системах

В аэропорту Челябинска отменены вылеты трех рейсов в Москву компании «Аэрофлот» из-за сбоя в работе информационных систем. Информация об этом указана в данных онлайн-табло аэропорта. Отменены также три рейса на прилет из Москвы.
«Рейсы СУ 1095, СУ 1421, СУ 1423 Челябинск — Москва авиакомпании „Аэрофлот“ с вылетом 28 июля отменены. Также отменены прилеты рейсов СУ 1094, СУ 1420, СУ 1422 из Москвы в Челябинск», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
В московском Шереметьево из-за сбоя в работе информационных систем задержаны и отменены десятки рейсов. В том числе в Казань, Минеральные Воды, Уфу, Екатеринбург и другие города. Ранее было известно о задержке только одного рейса авиакомпании из Москвы в Челябинск.
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