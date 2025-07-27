27 июля 2025

Увеличилось количество отмененных рейсов из Челябинска в Москву из-за сбоя в информационных системах

Три рейса из Челябинска в Москву отменены из-за сбоя в информационных системах
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы из Москвы в Челябинск сначала перенесли, а позднее вовсе отменили
Рейсы из Москвы в Челябинск сначала перенесли, а позднее вовсе отменили Фото:

В аэропорту Челябинска отменены вылеты трех рейсов в Москву компании «Аэрофлот» из-за сбоя в работе информационных систем. Информация об этом указана в данных онлайн-табло аэропорта. Отменены также три рейса на прилет из Москвы. 

«Рейсы СУ 1095, СУ 1421, СУ 1423 Челябинск — Москва авиакомпании „Аэрофлот“ с вылетом 28 июля отменены. Также отменены прилеты рейсов СУ 1094, СУ 1420, СУ 1422 из Москвы в Челябинск», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. 

В московском Шереметьево из-за сбоя в работе информационных систем задержаны и отменены десятки рейсов. В том числе в Казань, Минеральные Воды, Уфу, Екатеринбург и другие города. Ранее было известно о задержке только одного рейса авиакомпании из Москвы в Челябинск. 

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В аэропорту Челябинска отменены вылеты трех рейсов в Москву компании «Аэрофлот» из-за сбоя в работе информационных систем. Информация об этом указана в данных онлайн-табло аэропорта. Отменены также три рейса на прилет из Москвы.  «Рейсы СУ 1095, СУ 1421, СУ 1423 Челябинск — Москва авиакомпании „Аэрофлот“ с вылетом 28 июля отменены. Также отменены прилеты рейсов СУ 1094, СУ 1420, СУ 1422 из Москвы в Челябинск», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.  В московском Шереметьево из-за сбоя в работе информационных систем задержаны и отменены десятки рейсов. В том числе в Казань, Минеральные Воды, Уфу, Екатеринбург и другие города. Ранее было известно о задержке только одного рейса авиакомпании из Москвы в Челябинск. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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