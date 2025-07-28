«В Шереметьево коллапс»: что происходит в аэропорту после сбоев в работе «Аэрофлота». Видео

«Аэрофлот» отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя
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Отмена рейсов произошла из-за сбоя в работе информационных систем авиакомпании
Отмена рейсов произошла из-за сбоя в работе информационных систем авиакомпании Фото:
новость из сюжета
Массовые сбои у «Аэрофлота», десятки рейсов отменены

«Аэрофлот» проинформировал об отмене более 49 рейсов из-за возникших неполадок в работе информационных систем. В аэропорту Шереметьево находятся толпы, чьи рейсы были отменены или перенесены на неизвестный срок.

Пассажиры отмененных рейсов снимали происходящее на видео и делились комментариями. Обстановка в аэропорту — в материале URA.RU.

Произошел сбой «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала информацию о том, что у нее произошел сбой информационных систем. В связи с этим, происходят отмены и переносы рейсов в московском аэропорту Шереметьево.

Изначально авиакомпания объявила об отмене 42-х рейсов. Спустя некоторое время, поступила информация об отмене еще семи. Официальная причина сбоя пока не названа.

Табло отмененных рейсов

Очевидец, находящийся в аэропорту, заснял на видео красное табло. Оно было все в отмененных рейсах компании «Аэрофлот».

«У нас все сломалось»

Пассажиры в аэропорту Шереметьево пожаловались, что не могут улететь. На вопрос людей сотрудникам аэропорта о случившемся, им лишь ответили, что у них «все сломалось».

«Я очень надеюсь, что у них получится все исправить. Но когда я подошла к сотрудницам аэропорта, одна из них сказала: „У нас все сломалось!“» — поделилась очевидец. Также она отметила, что в данный момент его рейса на табло нет.

«Сохраняю позитив»: видео от очевидца

Одна из пассажиров «Аэрофлота» запечатлела обстановку в Шереметьево. На кадрах видно большое количество людей, ожидающих вылета.

«В Шереметьево такая обстановка, сбой в системе у Аэрофлота. Жду вылета, сохраняю позитив», — подписала она.

«В Шереметьево коллапс»

Один из пассажиров, который находится на месте событий, рассказал о происходящем в аэропорту. «В Шереметьево коллапс. Рейсы задерживаются и отменяются. Толпы пассажиров», — заявил он. Также сообщается, что информация на табло оперативно не обновляется.

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«Аэрофлот» проинформировал об отмене более 49 рейсов из-за возникших неполадок в работе информационных систем. В аэропорту Шереметьево находятся толпы, чьи рейсы были отменены или перенесены на неизвестный срок. Пассажиры отмененных рейсов снимали происходящее на видео и делились комментариями. Обстановка в аэропорту — в материале URA.RU. Произошел сбой «Аэрофлота» Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала информацию о том, что у нее произошел сбой информационных систем. В связи с этим, происходят отмены и переносы рейсов в московском аэропорту Шереметьево. Изначально авиакомпания объявила об отмене 42-х рейсов. Спустя некоторое время, поступила информация об отмене еще семи. Официальная причина сбоя пока не названа. Табло отмененных рейсов Очевидец, находящийся в аэропорту, заснял на видео красное табло. Оно было все в отмененных рейсах компании «Аэрофлот». «У нас все сломалось» Пассажиры в аэропорту Шереметьево пожаловались, что не могут улететь. На вопрос людей сотрудникам аэропорта о случившемся, им лишь ответили, что у них «все сломалось». «Я очень надеюсь, что у них получится все исправить. Но когда я подошла к сотрудницам аэропорта, одна из них сказала: „У нас все сломалось!“» — поделилась очевидец. Также она отметила, что в данный момент его рейса на табло нет. «Сохраняю позитив»: видео от очевидца Одна из пассажиров «Аэрофлота» запечатлела обстановку в Шереметьево. На кадрах видно большое количество людей, ожидающих вылета. «В Шереметьево такая обстановка, сбой в системе у Аэрофлота. Жду вылета, сохраняю позитив», — подписала она. «В Шереметьево коллапс» Один из пассажиров, который находится на месте событий, рассказал о происходящем в аэропорту. «В Шереметьево коллапс. Рейсы задерживаются и отменяются. Толпы пассажиров», — заявил он. Также сообщается, что информация на табло оперативно не обновляется.
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