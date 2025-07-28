«Аэрофлот» проинформировал об отмене более 49 рейсов из-за возникших неполадок в работе информационных систем. В аэропорту Шереметьево находятся толпы, чьи рейсы были отменены или перенесены на неизвестный срок.
Пассажиры отмененных рейсов снимали происходящее на видео и делились комментариями. Обстановка в аэропорту — в материале URA.RU.
Произошел сбой «Аэрофлота»
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала информацию о том, что у нее произошел сбой информационных систем. В связи с этим, происходят отмены и переносы рейсов в московском аэропорту Шереметьево.
Изначально авиакомпания объявила об отмене 42-х рейсов. Спустя некоторое время, поступила информация об отмене еще семи. Официальная причина сбоя пока не названа.
Табло отмененных рейсов
Очевидец, находящийся в аэропорту, заснял на видео красное табло. Оно было все в отмененных рейсах компании «Аэрофлот».
«У нас все сломалось»
Пассажиры в аэропорту Шереметьево пожаловались, что не могут улететь. На вопрос людей сотрудникам аэропорта о случившемся, им лишь ответили, что у них «все сломалось».
«Я очень надеюсь, что у них получится все исправить. Но когда я подошла к сотрудницам аэропорта, одна из них сказала: „У нас все сломалось!“» — поделилась очевидец. Также она отметила, что в данный момент его рейса на табло нет.
«Сохраняю позитив»: видео от очевидца
Одна из пассажиров «Аэрофлота» запечатлела обстановку в Шереметьево. На кадрах видно большое количество людей, ожидающих вылета.
«В Шереметьево такая обстановка, сбой в системе у Аэрофлота. Жду вылета, сохраняю позитив», — подписала она.
«В Шереметьево коллапс»
Один из пассажиров, который находится на месте событий, рассказал о происходящем в аэропорту. «В Шереметьево коллапс. Рейсы задерживаются и отменяются. Толпы пассажиров», — заявил он. Также сообщается, что информация на табло оперативно не обновляется.
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