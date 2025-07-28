Десятки рейсов отменены после масштабного сбоя у «Аэрофлота»

«Аэрофлот» отменил 42 рейса из-за сбоя информационных систем
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денег или переоформление билетов
Пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денег или переоформление билетов Фото:

Российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о массовых отменах рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Проблемы затронули десятки направлений по всей стране и за ее пределами, включая рейсы в Екатеринбург, Минск, Калининград, Сочи, Ереван и другие города.

Среди отмененных оказались рейсы по популярным направлениям: Москва — Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самара, Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Челябинск. Полный список опубликован в официальном telegram-канале пресс-службы авиакомпании. Всего отменено 42 рейса. 

«Аэрофлот» рекомендует пассажирам отмененных рейсов внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта Шереметьево и оперативно забирать оформленный ранее багаж в зале выдачи. Для предотвращения скоплений пассажиров просят покинуть здание аэропорта после получения багажа.

Пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денежных средств или переоформление билетов на ближайшие 10 дней. Кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Если билет был куплен через агентство, оформить возврат или переоформление необходимо по месту покупки.

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о массовых отменах рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Проблемы затронули десятки направлений по всей стране и за ее пределами, включая рейсы в Екатеринбург, Минск, Калининград, Сочи, Ереван и другие города. Среди отмененных оказались рейсы по популярным направлениям: Москва — Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самара, Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Челябинск. Полный список опубликован в официальном telegram-канале пресс-службы авиакомпании. Всего отменено 42 рейса.  «Аэрофлот» рекомендует пассажирам отмененных рейсов внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта Шереметьево и оперативно забирать оформленный ранее багаж в зале выдачи. Для предотвращения скоплений пассажиров просят покинуть здание аэропорта после получения багажа. Пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денежных средств или переоформление билетов на ближайшие 10 дней. Кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Если билет был куплен через агентство, оформить возврат или переоформление необходимо по месту покупки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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