Долг бывшего вице-мэра Челябинска на 320 миллионов рублей продают за бесценок

Долг бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Мануйлова в сумме 320 млн рублей продают с торгов за бесценок. Как следует из сообщения конкурсного управляющего обанкроченного «Гринфлайта» Андрея Кузьмина, продать обязательства хотят за 1% номинальной стоимости.
«Право требования к Мануйлову Сергею Николаевичу в размере 320 млн рублей. Начальная цена 3,2 млн рублей», — заявил Кузьмин в сообщении на «Федресурсе».
Аукцион пройдет на понижение. Ценой отсечения, при которой торги прекратятся, организатор определил 0,5% от начальной стоимости. Прием заявок начался 28 июля и продлится до 14 сентября.
Следует отметить, что предыдущий набор заявок, стартовавший 12 мая, не вызвал интереса, так как не было подано ни одной заявки. Желающих выкупить долг Мануйлова не нашлось.
В 2013 году Мануйлов в должности гендиректора обанкроченного застройщика «Гринфлайт» перечислил 320 млн рублей московскому спортклубу «Спартак». Суд в 2021 году взыскал с него эту сумму. Суд признал руководителя в превышении служебных полномочий, отправив его за решетку. В заключении Мануйлову пришлось провести больше двух лет. За это время он стал банкротом. Вице-мэром он работал в период с 2010 по 2013 годы.
Сам «Гринфлайт» не смог вовремя достроить жилье, оставив 4,5 тысячи обманутых дольщиков. Впоследствии основная часть этих обязательств была закрыта. По долгам компании придется отвечать экс-губернатору Михаилу Юревичу.
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