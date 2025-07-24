Челябинский экс-губернатор остался должен больше миллиарда за застройщика-банкрота

Бывший челябинский губернатор Михаил Юревич остался должен по обязательствам обанкроченного застройщика «Гринфлайт» больше миллиарда рублей. Как следует из постановления Арбитражного суда Челябинской области, решения нижестоящих инстанций остались без изменений.
«Определение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, кассационную жалобу Юревича Михаила Валериевича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда РФ», — отмечено в документе (имеется в распоряжении URA.RU).
Суд признал доказанным, что с августа 2013 года Михаил Юревич, являясь контролирующим лицом, последовательно совершил ряд убыточных и высокорискованных сделок. В результате у «Гринфлайта» возник кризис ликвидности — стало невозможно обслуживать обязательства. Принесшим убытки решением стала выплата в августе 2013 года учредителям «Центр современных технологий» и «Медиа-Стиль» 250 млн рублей под видом распределения прибыли. Платежи прошли, несмотря на отсутствие остатка денежных средств от дольщиков и потребность в финансировании строительства. Другим решением, которое привело к убыткам застройщика, стало заключение соглашения о расторжении договоров с банком «СМП». Компании пришлось выплатить штраф в размере 364 млн рублей. Деятельность велась под контролем Юревича.
Крупным убытком стало пожертвование 320 млн рублей хоккейному клубу Динамо» в Москве. Суд признал платеж необоснованным и не соответствующим принципам разумности, поскольку он не принес застройщику материальных выгод. В решении первой инстанции упоминались также невозвратные займы дочерним организациям. Так, ООО «Гринфлайт» в Москве получило сумму более 564 млн рублей под 8% годовых, в то время как сам «Гринфлайт» привлекал кредиты под 16,5%. Деньги выдавались, но возвраты были частичными или их вовсе не было.
В документах указаны расходы на оплату услуг адвокатов для бывшего водителя Юревича Александра Москалюка, на которого сейчас записано 40% доли в «Гринфлайте». Адвокатам за два года заплатили 66,5 млн рублей. Никакой компенсации затрат застройщик не получил.
Общий размер прямых убытков по названным сделкам превысил два млрд рублей. Это больше, чем непогашенные требования кредиторов. Необоснованные траты стали основной причиной банкротства компании. По данным судов, совокупный размер реестровых денежных требований превысил 1,228 млрд рублей.
За долги компании также расплачивается ее экс-гендиректор, бывший вице-мэр Челябинска Сергей Мануйлов. К субсидиарной ответственности суд его привлекать не стал, однако взыскал 320 млн рублей за платеж «Динамо». В июле желающих приобрести на торгах обязательства должника-физлица не нашлось. Аукцион объявлял конкурсный управляющий обанкроченного «Гринфлайта» Андрей Кузьмин. Расточительные траты были положены в основу обвинения Мануйлова. В апреле 2018 года Центральный районный суд Челябинска признал его виновным в злоупотреблении полномочиями. Больше двух лет ему пришлось провести в тюрьме, а затем обанкротиться.
Дело о несостоятельности челябинского «Гринфлайта» арбитражный суд региона возбудил 10 мая 2016 года по заявлению «Треста „Магнитострой“. В ноябре 2016 года в отношении застройщика была введена процедура наблюдения, а в июне 2020 года компания стала банкротом с открытием конкурсного производства. Во время процедуры наблюдения большая часть домов была достроена и передана участникам строительства, однако осталась значительная сумма непогашенных требований кредиторов. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности было подано конкурсным управляющим 4 мая 2023 года. В результате деятельности „Гринфлайта“ 4,5 тысячи покупателей жилья стали обманутыми дольщиками.
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