«Аэрофлот» отменил еще семь рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение об отмене еще семи рейсов, прибывающих и отправляющихся из столичного аэропорта Шереметьево. В перечень направлений, по которым были отменены рейсы, вошли Калининград, Астана, Красноярск, Сочи, Кировск и Элиста, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Отменены рейсы: SU1572/1573 Москва — Элиста — Москва; SU1346/1347 Москва — Кировск — Москва; SU1018/1019 Москва — Калининград — Москва; SU1962/1963 Москва — Астана — Москва; SU1490/1491 Москва — Красноярск — Москва; SU1122/1123 Москва — Сочи — Москва; SU1124/1125 Москва — Сочи — Москва», — говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота». Оно опубликовано в telegram-канале.
Сегодня российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о массовых отменах рейсов из-за сбоя в информационных системах, затронувших десятки направлений как внутри страны, так и за рубежом. Среди отмененных рейсов — популярные направления, такие как Москва — Астрахань, Екатеринбург, Казань, Минск и другие. Всего отменено 42 рейса. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта Шереметьево и забирать багаж из зала выдачи. Для отмененных рейсов доступны возвраты или переоформление билетов на ближайшие 10 дней. Кассы аэропорта временно не принимают возвраты и переоформления, поэтому для этого нужно обращаться в места покупки билетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.