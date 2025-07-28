В США подтвердили слова Путина о мощности новейшей российской подлодки «Борей-А»

Российская атомная подводная лодка "Князь Пожарский" класса "Борей-А" может нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет. Ее возможности существенно превосходят стратегические подводные лодки времен холодной войны, о чем ранее говорил президент России Владимир Путин. Об этом также сообщает американское издание Military Watch Magazine.
"Являясь крупнейшими в мире действующими подводными лодками, эти массивные суда водоизмещением 24 000 тонн несут на борту по 16 межконтинентальных баллистических ракет RSM-56 (МБР), каждая из которых может доставить до десяти ядерных боеголовок к отдельным целям с помощью нескольких независимых боеголовок. Возможности этого класса значительно превосходят возможности стратегических подводных лодок времен холодной войны", — говорится в материале MWM.
По данным издания, "Князь Пожарский" стал пятым кораблем модификации "Борей-А" и восьмым в одноименном семействе, отличаясь улучшенной скрытностью и повышенной живучестью. Издание напоминает, что на церемонии поднятия флага на новой субмарине президент России Владимир Путин подчеркнул: "Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия".
В статье также сказано, что российский флот продолжает серию закупок атомных подводных лодок, и в ближайшие годы ожидается расширение их числа до 14 единиц. По информации издания, все субмарины типа "Борей-А" сосредоточены на Северном и Тихоокеанском флотах, а "Князь Пожарский" предназначен для патрулирования Арктики и Атлантики. MWM также отмечает значительный технологический прогресс по сравнению с советскими аналогами: новые субмарины отличаются не только увеличенным арсеналом ракет, но и новейшими системами обнаружения, управления и защиты.
Ранее Владимир Путин во время церемонии заявил, что до 2030 года российский флот получит еще шесть многоцелевых атомных подводных лодок и два дополнительных корабля класса "Борей-А". Кроме того, ожидается ввод в строй первых носителей подводных дронов "Посейдон", способных нести ядерные боеприпасы большой дальности. Российские власти подчеркивают стратегическую важность инвестиций в развитие морских ядерных сил как одного из ключевых элементов национальной безопасности.
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