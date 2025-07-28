Появилась новая версия внезапного обрушения дома в Астрахани

Взрыв бытового газа мог стать причиной обрушения подъезда жилого дома в Астрахани. Об этом сообщили в оперативных службах.
«По предварительной версии, предположительная причина — взрыв газа», — сообщил источник в оперативных службах. Информацию передает ТАСС.
Известно, что дом был подключен к системе газоснабжения. Точную причину произошедшего опеределят после проведения расследования.
Ранее стало известно, что в Астрахани обрушилась часть подъезда пятиэтажки. ЧП произошло на улице Ляхова, 6.
Отмечается, что строение было признано аварийным еще в 2019 году. Жители давно жаловались, что в подвале дома стоит вода, стены покрыты трещинами.
Спасатели эвакуируют жителей дома. На место прибыл губернатор региона Игорь Бабушкин.
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