Появилась новая версия внезапного обрушения дома в Астрахани

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Взрыв газа называется одной из возможных причин обрушения подъезда пятиэтажки в Астрахани
Взрыв газа называется одной из возможных причин обрушения подъезда пятиэтажки в Астрахани Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушилась часть многоэтажки

Взрыв бытового газа мог стать причиной обрушения подъезда жилого дома в Астрахани. Об этом сообщили в оперативных службах.

«По предварительной версии, предположительная причина — взрыв газа», — сообщил источник в оперативных службах. Информацию передает ТАСС.

Известно, что дом был подключен к системе газоснабжения. Точную причину произошедшего опеределят после проведения расследования.

Ранее стало известно, что в Астрахани обрушилась часть подъезда пятиэтажки. ЧП произошло на улице Ляхова, 6. 

Отмечается, что строение было признано аварийным еще в 2019 году. Жители давно жаловались, что в подвале дома стоит вода, стены покрыты трещинами.

Спасатели эвакуируют жителей дома. На место прибыл губернатор региона Игорь Бабушкин.

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Взрыв бытового газа мог стать причиной обрушения подъезда жилого дома в Астрахани. Об этом сообщили в оперативных службах. «По предварительной версии, предположительная причина — взрыв газа», — сообщил источник в оперативных службах. Информацию передает ТАСС. Известно, что дом был подключен к системе газоснабжения. Точную причину произошедшего опеределят после проведения расследования. Ранее стало известно, что в Астрахани обрушилась часть подъезда пятиэтажки. ЧП произошло на улице Ляхова, 6.  Отмечается, что строение было признано аварийным еще в 2019 году. Жители давно жаловались, что в подвале дома стоит вода, стены покрыты трещинами. Спасатели эвакуируют жителей дома. На место прибыл губернатор региона Игорь Бабушкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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