В Пулково около касс «Аэрофлота» стали собираться очереди

В петербургском аэропорту Пулково у касс авиакомпании «Аэрофлот» наблюдаются значительные очереди. Причиной стала отмена рейсов, вызванная сбоем в информационных системах перевозчика.
Как передает корреспондент РИА Новости, пассажиры вынуждены обращаться к сотрудникам авиакомпании для переоформления билетов и получения информации о дальнейших действиях. Ранее «Аэрофлот» официально сообщил о технических неполадках, которые повлияли на работу сервисов бронирования и регистрации. В результате сбоя перевозчик был вынужден отменить 42 рейса, а позднее еще семь рейсов туда и обратно. Регистрация на отмененные рейсы не проводится, пассажиров направляют к кассам для решения вопросов по билетам.
Информационная система авиакомпании «Аэрофлот» подверглась хакерской атаке, что стало причиной сбоев, приведших к задержкам и отмене рейсов в московском аэропорту Шереметьево. Об этом проинформировали в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.