В Пулково около касс «Аэрофлота» стали собираться очереди

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Накануне «Аэрофлот» официально сообщил о технических неполадках
Накануне «Аэрофлот» официально сообщил о технических неполадках Фото:
новость из сюжета
Массовые сбои у «Аэрофлота», десятки рейсов отменены

В петербургском аэропорту Пулково у касс авиакомпании «Аэрофлот» наблюдаются значительные очереди. Причиной стала отмена рейсов, вызванная сбоем в информационных системах перевозчика.

Как передает корреспондент РИА Новости, пассажиры вынуждены обращаться к сотрудникам авиакомпании для переоформления билетов и получения информации о дальнейших действиях. Ранее «Аэрофлот» официально сообщил о технических неполадках, которые повлияли на работу сервисов бронирования и регистрации. В результате сбоя перевозчик был вынужден отменить 42 рейса, а позднее еще семь рейсов туда и обратно. Регистрация на отмененные рейсы не проводится, пассажиров направляют к кассам для решения вопросов по билетам.

Информационная система авиакомпании «Аэрофлот» подверглась хакерской атаке, что стало причиной сбоев, приведших к задержкам и отмене рейсов в московском аэропорту Шереметьево. Об этом проинформировали в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

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В петербургском аэропорту Пулково у касс авиакомпании «Аэрофлот» наблюдаются значительные очереди. Причиной стала отмена рейсов, вызванная сбоем в информационных системах перевозчика. Как передает корреспондент РИА Новости, пассажиры вынуждены обращаться к сотрудникам авиакомпании для переоформления билетов и получения информации о дальнейших действиях. Ранее «Аэрофлот» официально сообщил о технических неполадках, которые повлияли на работу сервисов бронирования и регистрации. В результате сбоя перевозчик был вынужден отменить 42 рейса, а позднее еще семь рейсов туда и обратно. Регистрация на отмененные рейсы не проводится, пассажиров направляют к кассам для решения вопросов по билетам. Информационная система авиакомпании «Аэрофлот» подверглась хакерской атаке, что стало причиной сбоев, приведших к задержкам и отмене рейсов в московском аэропорту Шереметьево. Об этом проинформировали в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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