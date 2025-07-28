Сбой в работе информационной системы авиакомпании «Аэрофлот», приведший к задержке и отмене рейсов в аэропорту Шереметьево, был вызван хакерской атакой. Об этом сообщили представители генеральной прокуратуры Российской Федерации.
«Причиной стал сбой в работе информационной системы „Аэрофлота“ в результате хакерской атаки», — говорится в сообщении надзорного органа в telegram-канале. Там отметили, что по поручению ведомства организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ — «неправомерный доступ к компьютерной информации», расследование по делу продолжается. В терминалах аэропорта продолжает работать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться за разъяснением своих прав и поддержкой. Дополнительно для консультаций открыта горячая линия по номеру +7 999 663 38 09.
В пресс-службе «Аэрофлота» ранее сообщали о временных трудностях с регистрацией и оформлением документов для вылетающих пассажиров, что стало причиной увеличения времени ожидания и изменения расписания рейсов. Компания отменила 49 пар рейсов из Москвы и в Москву, передает «Царьград».
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