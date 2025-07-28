В Минтрансе раскрыли, какие рейсы «Аэрофлота» будут отправляться в приоритете

Минтранс: приоритетные рейсы — Дальний Восток, Калининград, Сочи и Минводы
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Минтранс сообщил, что приоритетными рейсами станут полеты на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минводы
Минтранс сообщил, что приоритетными рейсами станут полеты на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минводы Фото:
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Массовые сбои у «Аэрофлота», десятки рейсов отменены

В расписании «Аэрофлота» основное внимание будет уделено рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за границу. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

«Приоритет в расписании „Аэрофлота“ отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах», — сказано в сообщении telegram-канала, в котором резюмировали итоги совещания заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с участием представителей Минтранса, Росавиации, аэропорта и авиакомпании. Кроме того, отмечается, что «Аэрофлот» отменил 54 парных рейса за 28 июля, остальные 260 готовятся к выполнению. 

Ранее авиакомпания отменила более 50 рейсов. Позже причиной отмены рейсов назвали сбой информационных систем. В компании предупредили о перебоях в работе сервисов. Также отмечается, что команда специалистов работает над восстановлением штатной работы сервисов.

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В расписании «Аэрофлота» основное внимание будет уделено рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за границу. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России. «Приоритет в расписании „Аэрофлота“ отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах», — сказано в сообщении telegram-канала, в котором резюмировали итоги совещания заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с участием представителей Минтранса, Росавиации, аэропорта и авиакомпании. Кроме того, отмечается, что «Аэрофлот» отменил 54 парных рейса за 28 июля, остальные 260 готовятся к выполнению.  Ранее авиакомпания отменила более 50 рейсов. Позже причиной отмены рейсов назвали сбой информационных систем. В компании предупредили о перебоях в работе сервисов. Также отмечается, что команда специалистов работает над восстановлением штатной работы сервисов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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