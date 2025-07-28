Путин проверил, услышали ли губернаторы сигнал от финансовой разведки

Президент Владимир Путин проверил, услышали ли губернаторы сигнал от Росфинмониторинга, который усилил борьбу с хищением бюджетных средств. В понедельник глава государства принял в Кремле руководителя Ставрополья Владимира Владимирова. По словам экспертов, встреча должна была состояться раньше. За время ожидания в регионе прогремел коррупционный скандал.
Встреча Путина с Владимировым началась с доклада губернатора о работе с участниками СВО и их семьями. Край предоставляет денежные выплаты за заключение контракта, установлены местные компенсации по ранению и в случае гибели бойца. По словам Владимирова, за время СВО 12 ставропольцев получили звание Герой России.
В социально-экономической сфере, как сказал губернатор «все получается: отличный НДФЛ, зарплата», а бюджет вырос за пять лет почти вдвое. Сельское хозяйство тоже «растет». Проблемы для развития создает высокая ключевая ставка — снизились темпы строительства жилья.
Президент молча слушал позитивный во всех отношениях отчет губернатора, но в какой-то момент остановил и задал несколько вопросов. «А социальные вопросы и социальная сфера в целом как? Образование, медицина, скорая помощь», — поинтересовался Путин.
Владимирову пришлось признать, что все не так хорошо, как хотелось бы. «Общая проблема — сильнейшая нехватка. Обеспеченность врачами — 83 процента, средний медицинский персонал — 78 процентов. Скорая помощь [укомплектованность] 57 процентов», — признал губернатор.
Он заверил, что регион вводит доплату медикам и водителям скорых. Не дожидаясь уточняющих вопросов от главы государства, пообещал доплаты еще и участковым уполномоченным полиции и сотрудникам ФСИН — в этих сферах тоже не хватает кадров.
Путин продолжил перечислять проблемы. «Капитальный ремонт школ и детских садов», — обратил внимание президент.
Губернатор поспешил поблагодарить за федеральную поддержку по этим направлениям и пообещал в 2030 году перейти «к ремонту школ на 100%» и участвовать во всех программах и по ремонту детских садиков. «В строительстве 150 школ: у меня сегодня на полторы тысячи [человек] две школы будут построены — в Пятигорске и Ставрополе», — сообщил Владимиров.
Встреча Путина со ставропольским губернатором, по данным из открытых источников, планировалась еще в начале июля. Однако в последний момент ее отменили. Буквально в это же время Путин принял в Кремле главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. На той встрече, по мнению экспертов, губернаторы получили новые сигналы: методы борьбы с коррупцией во власти все больше совершенствуются. А еще через несколько дней стало известно об аресте помощника Владимирова Дмитрия Донецкого по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Внешне в Ставропольском крае все ровно, объяснил URA.RU глава компании «Маркком», политтехнолог Сергей Маркелов, несколько лет работавший в регионе. Но коррупция для края — едва ли не главная проблема.
В 2016 году за взятку в миллион рублей был осужден министр образования и молодежной политики Ставрополья Василий Лямин. С 2019 года в международном розыске находится экс-зампред краевого правительства Андрей Мурга за мошенничество на 3,5 млн рублей. В декабре 2020 года из тюрьмы вышел бывший министр строительства Ставрополья Игорь Васильев, прославившийся своим дворцом площадью в 664 квадрата и осужденный на пять лет. В 2021 году экс-зампред правительства края Александр Золотарев и бывший министр строительства и архитектуры Алексей Кагарлицкий попались на крупных взятках при заключении госконтрактов.
Немаловажно, что Владимирову даже при таких размахах коррупции удается сохранять и пост, и политическую стабильность в регионе. Этим Ставропольский край выгодно отличается от соседнего Дагестана, говорит политолог Маркелов. По словам эксперта, губернатор находит общий язык с многочисленными национальными диаспорами. Это помогает ему не допускать конфликтов и происшествий на межнациональной почве.
«Конечно, в Кремле знают о масштабах коррупции в регионе. Но здесь есть четкий критерий: как коррупция отражается на слабых точках. Если Дагестан „вспыхивает“, то в Ставрополье удается сдерживать ситуацию. Если бы Владимиров „провалил“ пару-тройку эпизодов, его уже не было бы среди губернаторов. Он держит ключевые параметры по развитию региона, держит мощные региональные диаспоры, и у него нет никаких национальных конфликтов, нет намека на политическую дестабилизацию. А это действительно важный критерий для Кремля», — заключил Маркелов.
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