В Госдуме набросились на Набиуллину из-за высокой ключевой ставки

Миронов: действия Набиуллиной — вредительство
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Сергей Миронов уверен, что ЦБ должен еще снизить ключевую ставку
Сергей Миронов уверен, что ЦБ должен еще снизить ключевую ставку Фото:

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что действия председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной — это вредительство. Так он прокомментировал снижение ключевой ставки. 

«Я абсолютно убежден, что все, что делает руководитель Центробанка — вредительство. Ставка не изменяется, и то что ставку понизили до 18 — мало, потому что идет СВО, а на это время нужна мощная экономика», — заявил Миронов. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее глава Банка России сообщила о том, что размер ключевой ставки может снизиться или вовсе остаться на прежнем уровне. Банк утвердил ключевую ставку на отметке 18%. Это уже второе снижение за последние два месяца. При этом в ЦБ не раз отмечали, что высокая ключевая ставка нужна для того, чтобы снизить уровень инфляции. 

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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что действия председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной — это вредительство. Так он прокомментировал снижение ключевой ставки.  «Я абсолютно убежден, что все, что делает руководитель Центробанка — вредительство. Ставка не изменяется, и то что ставку понизили до 18 — мало, потому что идет СВО, а на это время нужна мощная экономика», — заявил Миронов. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее глава Банка России сообщила о том, что размер ключевой ставки может снизиться или вовсе остаться на прежнем уровне. Банк утвердил ключевую ставку на отметке 18%. Это уже второе снижение за последние два месяца. При этом в ЦБ не раз отмечали, что высокая ключевая ставка нужна для того, чтобы снизить уровень инфляции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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