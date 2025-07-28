В Госдуме набросились на Набиуллину из-за высокой ключевой ставки

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что действия председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной — это вредительство. Так он прокомментировал снижение ключевой ставки.
«Я абсолютно убежден, что все, что делает руководитель Центробанка — вредительство. Ставка не изменяется, и то что ставку понизили до 18 — мало, потому что идет СВО, а на это время нужна мощная экономика», — заявил Миронов. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее глава Банка России сообщила о том, что размер ключевой ставки может снизиться или вовсе остаться на прежнем уровне. Банк утвердил ключевую ставку на отметке 18%. Это уже второе снижение за последние два месяца. При этом в ЦБ не раз отмечали, что высокая ключевая ставка нужна для того, чтобы снизить уровень инфляции.
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