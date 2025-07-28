Россия установила полный запрет на экспорт бензина до осени

Экспорт бензина ограничен для компаний, занимающиеся непосредственным производством нефтепродуктов. Об этом сообщило правительство России, отметив, что запрет распространяется до 1 сентября.
«Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года включительно ограничения на экспорт бензина. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого спроса и сельскохозяйственных полевых работ», — сказано в официальном сообщении telegram-канала.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак уже заявлял о вероятности введения ограничений на экспорт бензина. По его словам, решение может быть принято в зависимости от динамики цен на топливо на биржевых площадках. Он также отметил, что тема обсуждается из-за роста биржевых цен на топливо.
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