Россия установила полный запрет на экспорт бензина до осени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия продлила ограничения на экспорт бензина до 31 августа
Россия продлила ограничения на экспорт бензина до 31 августа Фото:

Экспорт бензина ограничен для компаний, занимающиеся непосредственным производством нефтепродуктов. Об этом сообщило правительство России, отметив, что запрет распространяется до 1 сентября. 

«Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года включительно ограничения на экспорт бензина. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого спроса и сельскохозяйственных полевых работ», — сказано в официальном сообщении telegram-канала.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак уже заявлял о вероятности введения ограничений на экспорт бензина. По его словам, решение может быть принято в зависимости от динамики цен на топливо на биржевых площадках. Он также отметил, что тема обсуждается из-за роста биржевых цен на топливо.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экспорт бензина ограничен для компаний, занимающиеся непосредственным производством нефтепродуктов. Об этом сообщило правительство России, отметив, что запрет распространяется до 1 сентября.  «Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года включительно ограничения на экспорт бензина. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого спроса и сельскохозяйственных полевых работ», — сказано в официальном сообщении telegram-канала. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак уже заявлял о вероятности введения ограничений на экспорт бензина. По его словам, решение может быть принято в зависимости от динамики цен на топливо на биржевых площадках. Он также отметил, что тема обсуждается из-за роста биржевых цен на топливо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...