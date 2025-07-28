Сбербанк попал под проверку пермского УФАС из-за спорной рекламы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (УФАС) возбудило дело против Сбербанка из-за рекламы с нечитаемым шрифтом и некорректными сравнениями. Об этом сообщается в telegram-канале антимонопольного ведомства.
«Пермское УФАС начало административное расследование в отношении ПАО „Сбербанк“ по подозрению в нарушении закона „О рекламе“. Поводом стали жалобы на рекламу банка, размещенную в окнах здания по улице Машиностроителей в Александровске», — говорится в сообщении ведомства.
В материалах банка использовались формулировки «в самом надежном банке» и «самый популярный кредит». Часть текста была напечатана мелким, плохо различимым шрифтом.
Антимонопольная служба отмечает, что такие утверждения требуют четкого критерия сравнения и объективного подтверждения, которых в рекламе не было. Кроме того, нечитаемый шрифт также является нарушением законодательства.
В отношении ПАО «Сбербанк» возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе. Сроки его рассмотрения не уточняются.
Ранее URA.RU рассказывало, что в крупном торгово-развлекательном центре Перми УФАС обнаружило рекламу, нарушающую требования законодательства. В отношении компании ООО «Ла терра», разместившей ее, возбуждено антимонопольное дело.
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