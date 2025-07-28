Трамп отказался называть слова Путина об Украине ложью

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает корректным называть ложью заявления президента России Владимира Путина по ситуации на Украине. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в Шотландии после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«Я не хочу использовать слово „ложь“. Все, что я знаю — это что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир», — прокомментировал Трамп позицию российского лидера. Его слова передал канал C-Span.
Американский президент добавил, что в ходе общения с Путиным обсуждались возможности прекращения конфликта на Украине. По словам Трампа, во время переговоров с российским лидером несколько раз возникала перспектива достижения перемирия и даже установления мира, однако конкретных соглашений стороны пока не достигли.
Ранее, 15 июля, Дональд Трамп уже высказывал разочарование позицией Владимира Путина по украинскому вопросу и подчеркивал, что возможность личной встречи с российским лидером зависит от действий Москвы. Несмотря на это, глава Белого дома отмечал, что не прекращает контакты с Путиным и продолжает искать пути для урегулирования конфликта на Украине.
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