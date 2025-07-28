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01:17
Ханты-Мансийск начал масштабное развитие Авиагородка. Фото
00:35
Зеленский прокомментировал новый дедлайн Трампа по Украине
00:35
Сербия отказалась вводить санкции против России
Жильцам обрушившегося дома в Астрахани выплатят до 156 тысяч рублей: главное о ЧП к вечеру
00:34
На Западе ответили на резкие слова Трампа о России
00:13
Власти Афганистана опровергли сообщения о гимне с «черепами русских»
00:07
Птицы прервали взлет самолета из Усинска в Пермь
Трамп сделал громкое заявление о Путине и России: главное об СВО за 28 июля
00:03
Хуситы показали видео с российским моряком с затонувшего судна
28 июля 2025
23:58
В ДТП на тюменской «трассе смерти» пострадали четверо маленьких детей из Сургута. Фото
23:51
Врач назвал диагнозы, при которых стоит забыть про мед
1
Прогноз пиковых очередей на Крымском мосту в августе и сентябре 2025 года. Инфографика
23:51
ФК «Урал» одержал вторую победу подряд в ФНЛ
23:50
Шадринские чиновники установили рекорд по личным приемам граждан
1
23:28
Россиян предупредили о затруднениях в выдаче прав из-за некоторых болезней
2
Путин приструнил Нетаньяху из-за дерзкой операции в Сирии
23:13
В РПЦ назвали лучшее средство от украинских дронов
23:07
Из-за сбоя «Аэрофлот» отменил рейсы из Челябинска в Москву и обратно. Скрин
23:02
Жильцам рухнувшего дома в Астрахани компенсируют 156 тысяч рублей за утраченное имущество
3
На что могут рассчитывать пассажиры задержанных и отмененных рейсов в Шереметьево: руководство к действию
22:47
Умер итальянский композитор Чельсо Валли, который писал песни для Челентано
22:47
Юрист Аграновский: Вайкуле грозит уголовное дело за призыв дать Киеву оружие
2
22:46
Как оспорить отказ в едином пособии: полная инструкция
Сбой интернета возник сразу в 50 регионах России: где возникли проблемы со связью. Карта
22:40
Трамп отказался называть слова Путина об Украине ложью
22:33
Правительство РФ распорядилось закрыть ряд КПП на границе с Украиной с 1 августа
22:31
Лихач погубил пассажирку, влетев в столб под Екатеринбургом. Фото
Путин проверил, услышали ли губернаторы сигнал от финансовой разведки
22:30
«Аэрофлот» отменил еще 12 пар рейсов на 28 и 29 июля
22:22
Сайт аэропорта «Жуковский» восстановил работу
22:17
Медведев увидел угрозу в словах Трампа о России
1
Трамп поставил крайний срок для перемирия по Украине: что ждет Россию в случае продления СВО
22:17
Съедобный, но опасный груздь: где и когда искать грибы и как правильно есть
2
22:05
«Разыграл спектакль»: в чем смысл жесткого ультиматума Трампа Путину по окончанию СВО
1
22:02
В Госдуме рассказали, что изменится для владельцев заброшенных участков с 1 сентября
4
В Астрахани рухнул целый подъезд жилого дома. Фоторепортаж
22:02
Сбербанк попал под проверку пермского УФАС из-за спорной рекламы
22:01
Опечатку на памятнике маршалу Голикову в Кургане исправили. Фото
1
22:00
Писал музыку для Пугачевой и Аллегровой: как Игорь Крутой покорил всю страну
5
«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из Москвы: инструкция по обмену билетов или возврату средств
21:59
Уральские промышленники рассказали, зачем они инвестируют в креативность молодежи
21:54
Shot: следствие рассматривает суицид как причину взрыва в саратовском доме
21:50
«Вместо лопаты — вилы»: агроном объяснил, как и когда подкапывать молодую картошку
1
Люди спят в креслах, толпы стоят на регистрацию: как люди переживают отмену рейсов в Шереметьево. Фоторепортаж
21:49
Сбои в работе «Аэрофлота» могут продлиться несколько недель
21:45
Какие города остались без перелетов от «Аэрофлота»: данные к этому часу
21:45
Беглов запретил мигрантам работать в такси в Петербурге
3
Мишустин выбрал «космическую» столицу России
21:39
Мост под Курском, который разрушили ВСУ, восстановили в рекордные сроки. Видео
21:30
На тюменских муниципальных выборах на один мандат претендуют почти по три кандидата
21:30
Пропавший интернет на Ямале, новый глава ГАИ, падение ребенка: события на Ямале за 28 июля
«Входить было страшно»: в каком состоянии находился частично обрушившийся дом в Астрахани
21:28
«Семейные реликвии пропали»: как живет пенсионерка, спасенная из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
21:22
Bloomberg связал доставку ядерного оружия в Британию с сигналом для России
21:20
Россия установила полный запрет на экспорт бензина до осени
3
Восстановлению не подлежит: появились подробности об обрушении жилого дома в Астрахани
21:20
Тюменцы вместо дороги получили кучу камней. Фото
1
21:15
Московский ТЦ эвакуировали из-за подозрительного предмета
21:14
Звон колоколов и консультации для пап: главное в Кургане за 28 июля
«В Шереметьево коллапс»: что происходит в аэропорту после сбоев в работе «Аэрофлота». Видео
21:03
Лукашенко поделился с Моором, как посещал ХМАО во времена СССР
21:00
За месяц четвертый ребенок в ЯНАО выпал из окна
20:57
Путин призвал Нетаньяху решить конфликт с Ираном исключительно через переговоры
1
Власти хотели расселить обрушившийся в Астрахани дом полтора года назад: что известно через два часа после ЧП
20:50
Правительство установило полный запрет на поставки бензина
4
20:48
Пермский производитель программного обеспечения вышел из убытков
20:45
Долг бывшего вице-мэра Челябинска на 320 миллионов рублей продают за бесценок
В Астрахани обрушился целый подъезд жилого дома: что известно к этому часу
20:41
Тюмень затопило после сильного ливня. Видео
20:39
Мэр Орлов привез в Екатеринбург фиджитал-бильярд, чтобы быть в тренде. Фото
20:38
Где в Тюмени не работает мобильный интернет. Карта
«Глухо, как в танке»: россияне жалуются на массовые сбои в работе интернета — где они наблюдаются
20:33
Курганцы проходят обследование на гепатит С по диспансеризации
1
20:33
Политологи объяснили значение встречи тюменского губернатора Моора и Лукашенко
20:32
В Госдуме набросились на Набиуллину из-за высокой ключевой ставки
3
20:29
Путин переговорил с Нетаньяху по телефону
20:28
В «Единой России» предложили строить жилье в регионах с высокой рождаемостью
2
20:25
«Явные враги»: Миронов призвал закрыть Ельцин Центр, а Нечаев защитил
1
20:21
В «Единой России» назвали две главные задачи для страны
1
20:20
Чайную из Тюмени с тайваньскими напитками откроют в Кургане
20:20
Сибирские Мальдивы: самые популярные пляжи в ХМАО
20:19
Слуцкий призвал запретить аборты, чтобы справиться с демографией
16
20:13
Губернатор Ямала одним из первых посетил выставку «Крестный отец» в Севастополе
20:12
Житель Сургута нашел гриб весом в килограмм
20:07
«У них уже может быть реестр всех пользователей»: хакер об атаке на «Аэрофлот»
4
20:00
Подорожание автобусов и увеличение пособий: что изменится для жителей ЯНАО в августе
20:00
Дорогие вклады: где курганцам предлагают до 23 процентов дохода, несмотря на снижение ставки ЦБ
1
19:55
Эстония вызвала российского дипломата из-за «нарушения границы»
19:50
В Кургане пролечили больных гепатитом С в двадцать раз больше, чем обычно
19:50
Психиатр Стежков назвал новые заболевания, по которым не дадут права с сентября
1
19:44
Губернатор ХМАО выпустил в Иртыш мальков осетра. Видео
19:43
В Пермском крае на стройке отеля обрушились перекрытия. Фото
19:36
РКН выступил с заявлением на фоне риска утечки данных после взлома «Аэрофлота»
4
19:34
В Тюмени в Зареке под окнами многоэтажки нашли труп
1
19:32
Суд ХМАО отправил под домашний арест подростков, избивших полицейских
19:25
В Минтрансе раскрыли, какие рейсы «Аэрофлота» будут отправляться в приоритете
19:25
Основатель УГМК Козицын вернулся на пост гендиректора
1
19:25
Разрушенный дом в Астрахани показали с беспилотника
19:23
Мигранты стали чаще приезжать на Ямал, чем уезжать из него
19:08
Трамп заявил, что его больше не интересует разговор с Путиным
5
19:06
От обезвоживания до госпитализации: какую еду нельзя брать на пляж
1
19:04
В Курганской области назначен врип главы Частоозерского округа. Инсайд URA.RU подтвердился
1
19:00
В Кургане выступит группа, исполняющая музыку по мотивам World of Warcraft
18:56
В Италии назвали позором отмену концерта Гергиева
2
18:56
Скрипачка, телеведущая и врач: кто претендует на корону «Мисс Екатеринбург — 2025». Фото
4
18:55
Отец убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева дал обещание
18:50
Участнику СВО, участвующему в ожесточенных боях, грозит депортация
18:49
В Екатеринбурге наказали владельцев блатных авто, которые перекрыли дорогу ради танцев
2
18:47
В ЯНАО определились с лимитами добычи для охотников
18:46
В Челябинске названа стоимость жилья для молодых семей
2
18:44
Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным
2
18:41
«Люблю Россию»: Трамп раскрыл, что будет после конца дедлайна по миру на Украине
6
18:39
В Тюмени цены на такси выросли в 2-3 раза. Скрин
2
18:34
В Челябинске нашли мальчика, пропавшего три дня назад
18:33
Стало известно, как будет проходить битва роботов в Перми
1
18:28
В Магнитогорске лихач на бандитском авто спровоцировал погоню со стрельбой. Видео
18:24
«Вопросы к фотографам»: что творится в парках Екатеринбурга, где из-за платных съемок подключилась прокуратура
1
18:22
Пермский край взял золото на чемпионате России по северной ходьбе. Видео
18:22
Трамп дал 10 дней, чтобы решить конфликт на Украине
2
18:15
Лайма Вайкуле призвала дать оружие Украине вместо музыки: этот и другие скандалы артистки
14
18:12
В больницы ЯНАО закупят уникальное оборудование, спасающие недоношенных детей от слепоты
18:12
Тюменцам рассказали, как подготовить дачу к продаже
18:10
Индекс Мосбиржи полетел вниз после нового дедлайна Трампа по миру на Украине
18:09
В ЯНАО назначили нового главного гаишника. Фото
18:08
Минобороны ФРГ прокомментировало заявление Путина об оснащении ВМФ России
1
18:08
В Сургуте владелица собаки обвинила ветеринара в передозировке вакцины
18:07
Как избежать штрафов за поездки на мотоцикле по ночной Тюмени
18:06
Потомок пермского купца Грибушина приехал в Кунгур из Барселоны, чтобы крестить сына
18:04
Правительство Ямала выделяет миллионы на развитие туризма
18:02
В Челябинской области волк унес у туристов сумку с продуктами
1
18:00
Власти Тюмени выделили тюменскому реставратору Шитову старинный двухэтажный дом для новой мастерской
17:59
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность
17:59
Лайма Вайкуле призвала дать Украине больше оружия
2
17:58
Пермские металлурги сотни часов помогали людям и природе
1
17:57
Суд вынес приговор мигранту, который мечтал о создании своей республики в ХМАО
17:54
Что известно об истязании мальчика его отчимом в Перми
17:54
В одном из самых дорогих районов Челябинска построят новый ЖК. Фото
1
17:53
В Тюмени размывает набережную. Видео
17:53
Жители ХМАО смели билеты на концерты главной конкурентки Кадышевой
1
17:52
Арбитражный суд ЯНАО рассмотрит иск о взыскании 404 млн рублей с УКС Салехарда
17:52
В Сургуте полиция задержала парня, зарезавшего прохожего. Видео
17:49
«Побег из Шереметьево»: как выбраться из Москвы при отмене авиарейсов
17:45
Более десятка ставок сократят в депприроды ЯНАО
2
17:45
Курганский парадокс цены на недвижимость: чем ниже ключевая ставка, тем выше цена на квартиры
1
17:43
В пермской спортивной школе закрыли опасный буфет
17:39
Маньячка, Тропиканка, пироманка: кто из свердловчанок и за что получал огромные сроки
17:38
«Каждый отдал от ста тысяч»: инфоцыгане обманули екатеринбуржцев — те обратились к Бастрыкину. Видео
17:38
Трамп обновил свой дедлайн по концу конфликта на Украине
4
17:35
В челябинском министерстве орфографию в документах проверяет робот
17:30
Бывший идеолог правительства ЯНАО написал роман про «ИИ-диктатора» и мультивселенные
17:27
Депутат Исаев из Команды Мительмана установил в Челябинске спортивную площадку. Фото
17:27
В работе «Госуслуг» произошел массовый сбой
7
17:21
В Тюмени в большинстве автобусов начнут принимать оплату по QR-коду
2
17:20
Следователи завели дело на танцовщицу за осквернение мемориала в Кургане
3
17:19
Власти анонсировали новые выплаты для участников СВО из Пермского края
17:19
Беларусь ждет тюменских экспертов для поиска нефти: Лукашенко переговорил с губернатором Моором
17:19
Лавров заявил о сложном десятилетии из-за НАТО
17:18
Владелец заброшенной гостиницы в Новом Уренгое не торопится выполнять решение суда
17:15
Убийца Далера пришла на суд в Екатеринбурге с укладкой и в стильных очках. Фото, видео
17:14
В Госдуме указали на новый шаг Азербайджана против России
3
17:11
Трансгендеры* пришли в монастырь в откровенных нарядах и мешали священникам. Видео
5
17:10
Дети массово заразились коронавирусом в свердловском санатории
17:10
Ямальцев попросили не бояться взрывов
17:10
В Москве убирают скандальную скульптуру в виде камней
17:10
В Екатеринбурге озвучили, кто должен спасать гостиницу «Мадрид» и площадь Первой Пятилетки
2
17:08
Инженер из Копейска и два бизнесмена вновь избежали реальных сроков
17:04
Когда в Тюмени закончится дождь. Скрин
17:04
Ребрендинг продолжается: в Челябинске на месте ресторана «Султан» открылось новое заведение
17:00
Трамп резко поменял требование к России
6
16:58
СК возбудил дело после крушения дома в Астрахани
16:57
Уникальный поезд-музей приедет в Курган
16:56
«Думали, что малолетка»: курганцы удивились возрасту задержанной, танцевавшей на мемориале павшим воинам
2
16:53
Финогеев день: 8 запретов, которые нужно соблюдать 29 июля
16:51
На Ямале пропал мобильный интернет. Скрин
1
16:50
Женскому ансамблю из Республики Коми пришлось выталкивать автобус по пути на пермский фестиваль. Видео
1
16:49
Отключение мобильного интернета затронет еще один регион
16:48
Пятеро человек осуждены за попытку теракта в воинской части в Балашихе
16:48
Курганский «Народный фронт» проверил детские лагеря и нашел нарушения. Видео
6
16:47
В тюменском Росздравнадзоре сменился руководитель
16:44
В центре Тюмени парковки отдали под автобусные остановки
16:44
В Тюмени пропали из продажи дачи в популярных пригородах. Карта
16:43
Названы даты в августе, когда на Крымском мосту будет пиковая нагрузка
16:41
Труп пропавшего рыбака нашли в свердловской реке
1
16:40
Ямальские туристы не отменяют туры в Таиланд, несмотря на конфликт с Камбоджей
16:39
В честь Ксении Собчак в Петербурге появилась памятная табличка
4
16:36
Минздрав рассказал о состоянии пермяков, пострадавших в ночной перестрелке
16:35
Как сложились судьбы актеров сериала «Ментовские войны»
16:33
Жога обратился к участникам арктического форума в Ханты-Мансийске
16:33
Для пассажиров «Аэрофлота» задействуют другие компании
16:33
Студенты из Златоуста: в Анапе полно купающихся, несмотря на запреты. Фото
16:32
Поисковые операции завершены на месте крушения самолета в Приамурье
16:30
Тысячи поисково-спасательных операций: почему сотрудники «Ямалспаса» не боятся оптимизации
16:27
В Челябинске начнут обучать IT-специалистов нового поколения
16:27
В ЯНАО пересчитают тарифы на воду
16:26
Власти Армении отзывают почетного консула из Екатеринбурга
16:19
В Челябинске подешевела аренда маленьких квартир
16:17
Паслер запустил бизнес-проект для участников СВО
16:17
Паслер раздаст депутатам установки по своему избранию свердловским губернатором
1
16:16
Курган прокачивает бойцов: чемпион мира по самбо раскрывает секреты подготовки спортсменов. Видео
1
16:15
Самолет из Москвы не сможет прилететь в Сургут из-за сбоя в работе авиакомпании
16:15
Курган и Шадринск накроет туман
16:14
Стало известно, когда закончат реставрацию «советского Тихвина» в Екатеринбурге
16:10
Спасатели завершили поиск на месте крушения Ан-24
16:09
ВС РФ сделали прорыв в ДНР
16:09
В Вологодской области запретили продавать алкоголь в «Красном и Белом»
5
16:06
Бил по ягодицам и голове: в пермском суде вскрылись подробности издевательств отчима над пасынком
16:05
Свердловчанам раскрыли, почему пропадает мобильный интернет
1
16:03
В Курганской области массово ремонтируют дороги и мосты. Фото
2
16:03
В Сургуте приостановил работу китайский ресторан
16:01
Как в Пхеньяне встретили первый прямой рейс из Москвы: фоторепортаж
16:01
Военкор Коц заявил, что Киев торгует останками советских военных
1
16:01
Жители Ноябрьска высмеяли новую стелу в центре города
16:00
В Пулково около касс «Аэрофлота» стали собираться очереди
16:00
Минтранс: пассажиров «Аэрофлота» пересадят на рейсы «России» и «Победы»
15:59
Что известно об африканском студенте, которого насмерть сбили в Тюмени
1
15:54
Ямальские эсеры предпочли выборам отпуск — глава реготделения дал жесткую установку кандидатам
15:53
В Астрахани готовится масштабная проверка после обрушения дома
1
15:51
У пермского министра ЖКХ появится новый заместитель
15:51
В Свердловской области устроили массовое крещение. Фото
15:51
В «Аэрофлоте» объяснили, когда пассажиры смогут вернуть деньги за билеты
15:50
Роскомнадзор обратился к россиянам на фоне слухов о блокировке WhatsApp*
1
15:47
«Мы не ожидали»: убийца малыша Далера Бобиева поспорит с судом из-за жесткого приговора
15:46
Встреча Путина и Трампа возможна, если США примут решение: главные заявления Пескова 28 июля
15:45
В Перми спасатели вызволяли таксу из кошачьего домика. Фото
2
15:45
Сын экс-чиновника получил должность в структуре курганского правительства
3
15:42
На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области отремонтируют 120 километров. Карта
15:39
«На главный вопрос — пространственный ответ»: что происходит в Шереметьево на фоне рейсового коллапса
15:39
Ребенок, избитый отчимом в Перми, хочет, чтобы тот вернулся домой
15:38
«Подумал, что кокетничает»: Лавров пошутил про девушку, наступившую ему на ногу во время саммита БРИКС
15:37
Не было денег на спиртное: в Кургане задержали двух мужчин, которые избили и ограбили пенсионерку. Видео
1
15:36
Губернатор Моор: мы предложим Беларуси сотрудничество с нефтегазовым кластером
15:33
В Тюмени резко подорожали дачи. Эксклюзив
15:33
В Новом Уренгое прошел крупнейший в России эногастрофестиваль «Виноград»
3
15:32
Москвичи массово пожаловались на сбой в работе популярного мессенджера
1
15:30
Таинланд и Камбоджа решили прекратить огонь в течение суток
15:28
В ЯНАО школьники из числа КМНС осваивают профессию оператора дронов
15:26
Курганские власти присматриваются к новому мессенджеру MAX для школьных чатов
2
15:25
Власти ответили на вопрос о дальнейшей судьбе рухнувшего дома в Астрахани
15:24
Суд Сургута оставил под арестом жителя, обвиняемого в педофилии
15:24
Карта нового Пермского зоопарка стала доступна Сети. Скрин
15:24
Губернатор ХМАО передал главе НАО Гехт председательство Северного форума. Видео
15:24
Топовый писатель готовит сюрприз для поклонников в Екатеринбурге
15:23
Лукашенко запросил у Тюменской области экспертную оценку перспектив нефтедобычи
15:22
Адвокат Полозов* объявлен в международный розыск
15:21
В Кремле рассказали, может ли состояться встреча Путина и Эрдогана в Турции
15:20
«Папа, ты должен свозить меня в Брестскую крепость»: Моор рассказал, зачем тюменцам ехать в Беларусь
15:18
Стала известна стоимость билетов на «Ласточку» из Челябинска в Уфу
2
15:16
Что известно о свердловской семье, в которой двое детей погибли в пожаре
15:13
«Чувствуем себя, как селедка в банке»: тюменцы устроили давку в аквапарке на День города
15:13
Генпрокуратура заявила о хакерской атаке на «Аэрофлот»
1
15:10
Синоптик рассказал, когда закончится пекло в Петербурге
15:08
Власти разрешили челябинскому бизнесмену строить торговый комплекс на ЧМЗ. Карта
15:05
Лавров рассказал, кто из иностранных министров приглашал его «выйти покурить», стесняясь камер
15:05
Прокуратура просит отправить пермяка на строгий режим за избиение пасынка
15:05
Власти опровергли информацию МЧС о пострадавших при обрушении дома в Астрахани. Видео
15:02
В ночном ДТП в Миассе погиб пожилой пешеход
15:02
Кремль — URA.RU: встречу Путина и Трампа в Китае нельзя исключать
15:01
Мэр Тюмени отреагировал на огромные пробки в центре города
1
15:00
ВС РФ освободили Бельгийку и Бойковку в ДНР
1
15:00
Глава курганского округа, где основали бизнес братья Ильтяковы, ушел в отставку. Инсайд
1
14:59
В Тамбовской области предупредили о дипфейке с губернатором региона
14:58
Власти хотели расселить жильцов из рухнувшего дома в Астрахани еще год назад
2
14:58
Пермяки не смогли улететь в Москву из-за масштабного сбоя в работе авиакомпании
14:55
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в течение суток
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