Стагнация цен на вторичное жилье в Челябинске продолжилась. Цены на квартиры на протяжении последних 12 месяцев менялись мало. Это следует из аналитического обзора крупного риелторского агентства.
«Удельная цена предложения в июне 2025 года в среднем составила 99,2 тысячи рублей за квадратный метр. По сравнению с маем она выросла на 102 рубля (0,10%), а в годовом выражении увеличилась на 1 180 рублей (1,20%)», — говорится в записке компании «Этажи».
В исследовании аналитиков отмечается, что с июня 2024 года стоимость практически стоит на месте. Она колеблется в узком диапазоне: от минимальных 97,8 тысячи рублей за квадратный метр до максимальных 99,6 тысячи рублей. Пик был достигнут в феврале 2025-го, после чего произошел плавный откат.
В записке также указано, что средняя удельная цена за квадратный метр однушки в Челябинске в июне составила 109128 рублей, что на 876 рублей (0,81%) выше показателя прошлого месяца. Для двухкомнатных квартир этот показатель снизился на 277 рублей (-0,28%) и составил 97 531 рубль за квадратный метр. Трешки подешевели на 351 рубль (-0,39%) — их средняя цена достигла 90 561 рубля за квадратный метр.
Ранее о стагнации цен на вторичном рынке жилья Челябинска заявила гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Эксперт указала на то, что «цены топчутся на месте».
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