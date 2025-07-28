28 июля 2025

Над Ленобластью уничтожен украинский дрон

© Служба новостей «URA.RU»
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ПВО уничтожила БПЛА в Кингисеппском районе Ленобласти
ПВО уничтожила БПЛА в Кингисеппском районе Ленобласти Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен в Кингисеппском районе Ленинградской области в ночь на 29 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении губернатора в telegram-канале.

В нескольких населенных пунктах Ростовской области отражаются атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Слюсарь. По его словам, в результате происшествия в Сальске погиб один человек.

Помимо этого, на территории железнодорожной станции в Сальске произошло возгорание. Пассажирский поезд был оперативно перемещен на безопасное расстояние.

В настоящий момент подразделения противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, а также в Боковском и Тарасовском районах.

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Беспилотный летательный аппарат был уничтожен в Кингисеппском районе Ленинградской области в ночь на 29 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. «БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении губернатора в telegram-канале. В нескольких населенных пунктах Ростовской области отражаются атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Слюсарь. По его словам, в результате происшествия в Сальске погиб один человек. Помимо этого, на территории железнодорожной станции в Сальске произошло возгорание. Пассажирский поезд был оперативно перемещен на безопасное расстояние. В настоящий момент подразделения противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, а также в Боковском и Тарасовском районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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