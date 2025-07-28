Над Ленобластью уничтожен украинский дрон

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен в Кингисеппском районе Ленинградской области в ночь на 29 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении губернатора в telegram-канале.
В нескольких населенных пунктах Ростовской области отражаются атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Слюсарь. По его словам, в результате происшествия в Сальске погиб один человек.
Помимо этого, на территории железнодорожной станции в Сальске произошло возгорание. Пассажирский поезд был оперативно перемещен на безопасное расстояние.
В настоящий момент подразделения противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, а также в Боковском и Тарасовском районах.
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