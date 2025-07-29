В ГД приготовили весомый подарок для родителей школьников

В Госдуме предложили ввести федеральную выплату к 1 сентября для семей с детьми
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Выплаты на сборы детей к школе предложили сделать общими для всех регионов
Выплаты на сборы детей к школе предложили сделать общими для всех регионов Фото:

Школьную выплату семьям с детьми нужно сделать федеральной и внедрить ее на территории всех регионов России. С такой идеей выступил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ.

«Где-то действуют дополнительные региональные выплаты, выделенные на покупку школьной формы, письменных принадлежностей и даже рюкзаков. Так, доступ к помощи оказывается напрямую привязан к месту проживания, а не к самому факту необходимости подготовить ребенка к школе», — отметил Гаврилов.

По его словам, в некоторых субъектах действует исключительно федеральное универсальное пособие. Его размер привязан к доходам и имуществу семьи. Депутат считает, что нужно выбрать более целостный и системный подход к выплатам. Это позволит обеспечить базовой суммой больше нуждающихся семей вне зависимости от региона проживания, уверен Гаврилов.

Ранее депутаты Государственной Думы, представляющие различные фракции, подготовили законопроект, предусматривающий ежегодные выплаты родителям в преддверии нового учебного года. Они предложили выплачивать семьям выплату в размере прожиточного минимума на каждого школьника.

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Школьную выплату семьям с детьми нужно сделать федеральной и внедрить ее на территории всех регионов России. С такой идеей выступил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ. «Где-то действуют дополнительные региональные выплаты, выделенные на покупку школьной формы, письменных принадлежностей и даже рюкзаков. Так, доступ к помощи оказывается напрямую привязан к месту проживания, а не к самому факту необходимости подготовить ребенка к школе», — отметил Гаврилов. По его словам, в некоторых субъектах действует исключительно федеральное универсальное пособие. Его размер привязан к доходам и имуществу семьи. Депутат считает, что нужно выбрать более целостный и системный подход к выплатам. Это позволит обеспечить базовой суммой больше нуждающихся семей вне зависимости от региона проживания, уверен Гаврилов. Ранее депутаты Государственной Думы, представляющие различные фракции, подготовили законопроект, предусматривающий ежегодные выплаты родителям в преддверии нового учебного года. Они предложили выплачивать семьям выплату в размере прожиточного минимума на каждого школьника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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