В Совфеде раскрыли категорию россиян, которой повысят пенсию в августе

Член комитета Совфеда Косихина: работающим пенсионерам в августе повысят пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибавка будет индивидуальной и будет зависеть от заработка и пенсионных коэффициентов
Прибавка будет индивидуальной и будет зависеть от заработка и пенсионных коэффициентов Фото:

С 1 августа работающие пенсионеры получат повышение пенсий. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина. Как отметила сенатор, размер надбавки будет определяться в индивидуальном порядке.

«С 1 августа вступают в силу важные изменения, затрагивающие различные сферы жизни россиян. В социальной сфере произойдет повышение пенсий для работающих пенсионеров», — рассказала Косихина. Ее слова передает агентство ТАСС. 

Сенатор пояснила, что размер выплаты будет установлен в зависимости от уровня заработной платы и количества пенсионных коэффициентов каждого получателя.

Ранее в Социальном фонде России поясняли, что с 1 августа перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров проводится автоматически, без необходимости подавать заявление. Надбавка зависит от уплаченных работодателем страховых взносов и стоимости пенсионного коэффициента, при этом максимальная прибавка может составить три коэффициента. Августовское повышение также затрагивает пенсионеров старше 80 лет, инвалидов первой группы, а также некоторых работников льготных категорий.

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С 1 августа работающие пенсионеры получат повышение пенсий. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина. Как отметила сенатор, размер надбавки будет определяться в индивидуальном порядке. «С 1 августа вступают в силу важные изменения, затрагивающие различные сферы жизни россиян. В социальной сфере произойдет повышение пенсий для работающих пенсионеров», — рассказала Косихина. Ее слова передает агентство ТАСС.  Сенатор пояснила, что размер выплаты будет установлен в зависимости от уровня заработной платы и количества пенсионных коэффициентов каждого получателя. Ранее в Социальном фонде России поясняли, что с 1 августа перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров проводится автоматически, без необходимости подавать заявление. Надбавка зависит от уплаченных работодателем страховых взносов и стоимости пенсионного коэффициента, при этом максимальная прибавка может составить три коэффициента. Августовское повышение также затрагивает пенсионеров старше 80 лет, инвалидов первой группы, а также некоторых работников льготных категорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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