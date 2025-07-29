Из-за атаки ВСУ в Ростовской области, на станции Сальск нарушено движение на железной дороге. Это произошло из-за падения обломков украинского дрона. По данным АО «ФПК», в настоящий момент задерживаются девять пассажирских поездов дальнего следования.
» В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются 9 поездов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ФПК.
Среди них задержанных поездов — составы, следующие из Екатеринбурга в Адлер, из Челябинска в Новороссийск, из Казани в Новороссийск, из Новокузнецка в Кисловодск, а также поезда по маршрутам Адлер — Екатеринбург, Имеретинский Курорт — Уфа, Новороссийск — Уфа, Кисловодск — Тында и Анапа — Красноярск. Пассажирам оказывается всесторонняя помощь со стороны поездных бригад.
Ранее в РЖД уведомляли о нарушении движении поездов. В компании рассказали, что инцидент произошёл около 02:00. Повреждена контактная сеть, а также остекление двух вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Новокузнецк — Кисловодск.
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