Девять поездов задерживаются из-за атаки ВСУ в Ростовской области

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На станции Сальске задерживаются девять поездов
На станции Сальске задерживаются девять поездов Фото:

Из-за атаки ВСУ в Ростовской области, на станции Сальск нарушено движение на железной дороге. Это произошло из-за падения обломков украинского дрона. По данным АО «ФПК», в настоящий момент задерживаются девять пассажирских поездов дальнего следования.

» В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются 9 поездов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ФПК. 

Среди них задержанных поездов — составы, следующие из Екатеринбурга в Адлер, из Челябинска в Новороссийск, из Казани в Новороссийск, из Новокузнецка в Кисловодск, а также поезда по маршрутам Адлер — Екатеринбург, Имеретинский Курорт — Уфа, Новороссийск — Уфа, Кисловодск — Тында и Анапа — Красноярск. Пассажирам оказывается всесторонняя помощь со стороны поездных бригад.

Ранее в РЖД уведомляли о нарушении движении поездов. В компании рассказали, что инцидент произошёл около 02:00. Повреждена контактная сеть, а также остекление двух вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Новокузнецк — Кисловодск. 

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Из-за атаки ВСУ в Ростовской области, на станции Сальск нарушено движение на железной дороге. Это произошло из-за падения обломков украинского дрона. По данным АО «ФПК», в настоящий момент задерживаются девять пассажирских поездов дальнего следования. » В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются 9 поездов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ФПК.  Среди них задержанных поездов — составы, следующие из Екатеринбурга в Адлер, из Челябинска в Новороссийск, из Казани в Новороссийск, из Новокузнецка в Кисловодск, а также поезда по маршрутам Адлер — Екатеринбург, Имеретинский Курорт — Уфа, Новороссийск — Уфа, Кисловодск — Тында и Анапа — Красноярск. Пассажирам оказывается всесторонняя помощь со стороны поездных бригад. Ранее в РЖД уведомляли о нарушении движении поездов. В компании рассказали, что инцидент произошёл около 02:00. Повреждена контактная сеть, а также остекление двух вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Новокузнецк — Кисловодск. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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