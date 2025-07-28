Прокурор оспорил решение освободить от наказания челябинского бизнесмена Александра Сребрянского, попавшегося на обмане дольщиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«После изучения приговоров в прокуратуре района установлено, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, решение о переквалификации действий осужденных не обоснованно, постановленные приговоры несправедливы. В связи с этим государственным обвинителем внесены апелляционные представления с указанием на неверную квалификацию действий осужденного и необоснованное освобождение от уголовной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Дело Сребрянского рассматривали почти четыре года. Изначально его обвиняли в мошенничестве. Но по итогу дело было переквалифицировано на более мягкий состав — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Его признали виновным и назначили два с половиной года колонии-поселения, но освободили от наказания из-за истечения срока давности.
Силовики заинтересовались Сребрянским весной 2019 года. После того как на строящиеся объекты прибыл губернатор Алексей Текслер, на бизнесмена возбудили дело. Следствие считало, что он что через аффилированные фирмы он похитил деньги дольщиков при возведении минимум семи многоквартирных жилых домов.
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