Челябинский бизнесмен Сребрянский освобожден от наказания за обман дольщиков

Суд переквалифицировал дело и освободил бизнесмена от наказания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Калининский райсуд Челябинска вынес приговор в отношении бизнесмена Александра Сребрянского, обвиняемого в обмане дольщиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, коммерсанту переквалифицировали дело и освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

«Приговором суда Сребрянский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч.2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два с половиной года с отбыванием наказания в колонии поселении. В соответствии с п. „б“ ч.2 ст.78 УК РФ, Серебрянский освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Также суд снял аресты с имущества бизнесмена. За гражданскими истцами признано право на удовлетворение гражданских исков. Их размер может быть установлен в порядке гражданского судопроизводства.

Процесс по делу Сребрянского длился почти четыре года. Изначально его обвиняли в мошенничестве. Но по ходу дело было переквалифицировано. Не исключено, что после изучения мотивировочной части приговора будет решаться вопрос с обжалованием вердикта.

Сребрянский попал под следствие в мае 2019 года, после визита на его стройку губернатора области Алексея Текслера. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следствие считало, что через аффилированные фирмы он похитил деньги дольщиков при возведении минимум семи многоквартирных жилых домов.

При этом ранее Сребрянский уже упоминался в аналогичных делах. Тогда речь шла о хищении средств более чем тысячи дольщиков, вложившихся в строительство 22 многоквартирных домов.