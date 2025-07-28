Стало известно, когда закончат реконструкцию трамвайных путей на улице Мира в Перми

На улице Мира в Перми продолжается реконструкция трамвайных путей на участке от Стахановского кольца до улицы Архитектора Свиязева. Работы планируется завершить в августе 2025 года, сообщается на сайте краевого правительства.
«Завершается монтаж новых плит и рельсошпальной решетки. Уже на 77% уложены новые плиты. Рельсы на улице Мира отделят от автомобильных полос бордюрным камнем, чтобы автомобилисты не заезжали на рельсы и не мешали ходу трамваев. Камень уложен на 65%», — говорится в сообщении.
Параллельно рабочие монтируют контактную сеть в районе Стахановского кольца. На всем участке также появятся новые остановки. После окончания реконструкции запустят трамваи от Стахановского кольца до остановки «Осенцы». Запуск трамваев в центр города будет зависеть от хода реконструкции улиц Карпинского и Крисанова.
Работы выполняются в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста Регионы Пермь». В проект входят реконструкция 35 километров трамвайных путей, закупка 44 трамваев, семи тяговых подстанций и депо «Балатово». Ремонт трамвайных путей планировалось завершить еще в конце июня 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми согласовали генплан и разрабатывают проектную документацию для реконструкции депо «Балатово».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!