Китай поддержал налаживание отношений между РФ и США

Китай поддержал развитие диалога между Россией и США. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном способствует стабильности в мире.
«Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и влиятельными державами. Китай с радостью смотрит на улучшение российско-американских отношений, что вносит вклад в стабильность и мир во всем мире», — заявил Цзякунь. Его слова приводит ТАСС.
Так он прокомментировал возможность встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине на мероприятиях к 80-летию победы над милитаристской Японией. При этом Го Цзякунь добавил, что ему не известны детали возможных переговоров между ними.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Китай с 31 августа по 3 сентября для участия в саммите ШОС, торжествах по случаю окончания Второй мировой войны и переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, не исключил встречу Путина и Трампа в Китае. В то же время американский лидер заявил, что «больше не заинтересован» в встрече с Путиным, передает VSE42.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.