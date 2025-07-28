В ХМАО грядет небывалый рост числа сделок по покупке жилья

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидают роста числа сделок по покупке жилья, тенденция не наблюдалась за время действия высокой ключевой ставки. Риелторы прогнозируют, что югорчане будут активнее закрывать вклады, чтобы пустить деньги на первоначальные взносы по ипотеке, рассказал URA.RU руководитель филиала «Этажей» в Сургуте Константин Сыпко.
«Мы ожидаем определенное оживление рынка. Во-первых, само по себе рекордное снижение ключевой ставки — это уже значимый сигнал. Да, ставка пока остается высокой, 18%, и ожидать резкого роста числа сделок по стандартной ипотеке, возможно, преждевременно. Но важно другое — снижение ключевой ставки ведет к снижению ставок по вкладам. Это высвобождает денежные средства населения, часть которых, скорее всего, будет направлена на первоначальные взносы при покупке недвижимости», — считает эксперт.
О резком повышении спроса пока речи не идет. И именно благодаря этому быстрого скачка цен может не случится. Постепенное снижение ключевой ставки должно стабилизировать рынок. А на рост числа сделок также должен повлиять отложенный спрос у покупателей, который сложился за время высоких ставок.
Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку в конце июля до 18% годовых. До этого она находилась на уровне 20%. Следующее заседание ЦБ пройдет в сентябре.
Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО к концу лета прогнозируют сокращение числа съемных квартир на рынке из-за старта делового сезона. Риелторы ожидают, что в первую очередь жители разберут дешевое жилье.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!