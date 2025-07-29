Жители поврежденных квартир в Саратове получат новое жилье

Власти Саратовской области готовы обеспечить жителей пострадавшего от взрыва газа дома новым жильем. С соответствующим обращением выступил губернатор региона Роман Бусаргин.
«Определены объемы материальной помощи жильцам пострадавшего дома на улице Блинова в Саратове. Средства будут выделены из резервного фонда областного правительства. Для собственников квартир пострадавшего 5 подъезда прорабатывается механизм обеспечения новым жильем», — отметил глава в своем telegram-канале.
Причем он подчеркнул, что ранее таких мер поддержки при ЧС в регионе не производилось. Губернатор уточнил, что власти прорабатывают вопрос реализации данных мер. Бусаргин добавил также, что в регионе делается все для обеспечения защиты интересов горожан. Помимо обеспечения нового жилья в Саратовской области также планируют выплатить по 300 тысяч рублей за порчу или утрату имущества пострадавшим.
Также жильцам выделят по 15 тысяч рублей на приобретение средств первой необходимости. Кроме того, планируется выплата в размере одного миллиона рублей семьям погибших — дополнительно к остальным мерам поддержки, связанным с утратой имущества.
Взрыв газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел ранее. В результате чего обрушился подъезд, погибли три человека, а более 30 квартир были повреждены или разрушены.
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